Более дорогие продукты, рост доллара и топливо без изменений: чего ожидать с 1 января 2025 года

С началом нового года в Украине могут произойти изменения. Речь идет о том, что существенного подорожания топлива не ожидается, хотя предполагается повышение акцизов. Прогнозы по курсу валют также не дают оснований для резких изменений, но инфляция в стране может ускориться. В то же время мясо, овощи и фрукты в январе все же несколько подорожают.

Стоит ли ожидать подорожания топлива с января

В комментарии 24 Каналу энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что существенных изменений на рынке топлива не стоит ожидать, ведь в первом квартале 2025 года пока ничто не свидетельствует о факторах, которые бы влияли на цены.

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Геннадий Рябцев Директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Если не учитывать "форс-мажорных обстоятельств", то ничего не свидетельствует о том, что может быть существенное изменение цен на топливо.

В то же время эксперт Сергей Куюн для 24 Канала отмечает, что пока не понятно, что будет. Ведь в январе среди факторов, что повлияют на цену, безусловно, будет поднятие акциза на топливо. Впрочем, Куюн добавляет, что оно будет не таким существенным.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 И, в принципе, я не исключаю, что опять-таки может повториться тот сценарий, который был в сентябре 2024 года, когда мы тоже не почувствовали того поднятия. То есть мы видим, что есть запас прочности в розничных сетях.

По состоянию на 25 декабря средние цены на топливо, по данным Консалтинговой группы А-95, составляют:

Бензин А-95 премиум – 58,49 гривны за литр,

– 58,49 гривны за литр, Бензин А-95 – 55,52 гривны за литр,

– 55,52 гривны за литр, Бензин А-92 – 53,11 гривны за литр,

– 53,11 гривны за литр, Дизельное топливо – 52,59 гривны за литр,

– 52,59 гривны за литр, Газ автомобильный – 35,43 гривны за литр.

Напоминаем! В сентябре президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает повышение акцизного налога на бензин, дизель и газ. Поэтому до 2028 года будет происходить постепенное ежегодное повышение акцизов на топливо.

Что будет с курсом доллара и евро в новом году

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, январь 2025 года не будет простым для валютного рынка. Ведь по прогнозу инфляция в стране может ускориться. Речь идет о 10 – 11%, хотя в январе прошлого года инфляция составила всего 0,4%.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время как это наблюдалось в течение декабря, Нацбанк будет принимать меры для ее смягчения, в частности, на это должна повлиять немного увеличенная учетная ставка – 13,5%, а валютные интервенции могут покрывать уровень спроса, держа рынок в балансе.

Лесовой называет главные факторы, которые могут влиять на рынок в этот период:

Объем международной финансовой помощи – украинский бюджет в 2025 году, по разным оценкам, потребует около 40 миллиардов долларов, а это 3,30 миллиарда в месяц. Международные валютные резервы – они позволяют регулятору, то есть НБУ, проводить гибкую политику на валютном рынке. Общее состояние экономики страны. Состояние энергосистемы – именно в контексте возможных новых ракетных и дроновых обстрелов. Ход войны – сопротивление врагу, преодоление последствий возможных ракетных и дроновых атак. "Фактор Трампа" – дело в том, что от решений будущего главы США во многом может зависеть будущее Украины. Инфляционное "наследство" декабря – оно может так или иначе повлиять на курсовые показатели, а негативный прогноз МВФ о "шоковом" первом квартале может изрядно "взбаламутить" настроения граждан через информационные потоки в медиа с комментариями и прогнозами на озвученные прогнозы.

Банкир Лесовой прогнозирует, что в течение января в Украине может существовать 2 базовых сценария относительно вероятных изменений курса:

В конце месяца официальный курс доллара может составить 42 гривны.

Официальный курс доллара может оказаться в коридоре 42 – 42,30 гривны за доллар.

Обратите внимание! Любой медленный и некритический рост курсовых показателей не станет неожиданностью, ведь в бюджете на 2025 год средневзвешенный курс прописан на уровне 45 гривен за доллар.

Какие продукты подорожают

Ситуация на рынке мяса в январе 2025 года

Для 24 Канала ученая Наталья Копытец отметила, что, по прогнозам, в январе 2025 года розничные цены на основные виды мяса могут не измениться существенно.

Наталья Копытец Научный сотрудник Института аграрной экономики То есть говядина, свинина и мясо птицы останутся на уровне декабря 2024 года с незначительным колебанием по регионам.

Копытец добавляет, что в течение года, по состоянию на 19 декабря 2024 года против соответствующего периода 2023 года, в продуктовых супермаркетах больше всего выросли розничные цены на говяжьи ребра и гуляш. Речь идет о 168,95 гривны за килограмм и 301,32 гривны за килограмм соответственно.

В то же время розничные цены на свинину (ошеек) выросли до 264,80 гривны за килограмм.

выросли до 264,80 гривны за килограмм. Розничные цены на свиную лопатку составляют 191,40 гривны за килограмм.

составляют 191,40 гривны за килограмм. А вот розничные цены на свиную грудинку, подчеревину и ребра уменьшились за год на 2,5 – 7,2 % и стоили 176,30 – 181,50 гривны за килограмм.

уменьшились за год на 2,5 – 7,2 % и стоили 176,30 – 181,50 гривны за килограмм. Розничные цены на сало уменьшились на 4,7% и составляют 234 гривны за килограмм.

уменьшились на 4,7% и составляют 234 гривны за килограмм. Среди курятины за год больше всего – до 172,63 гривны за килограмм – подорожало куриное филе.

Куриные бедра прибавили в цене 4,2% и стоят 121,63 гривны за килограмм.

прибавили в цене 4,2% и стоят 121,63 гривны за килограмм. Цена на куриную тушку осталась на уровне прошлого года – 85,60 гривны за килограмм.

Цены на плодоовощные в новом месяце

Ученая Инна Сало рассказала для 24 Канала, что на динамику цен на плодоовощные существенно влияют такие факторы, как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на топливо.

Инна Сало Главный научный сотрудник Института аграрной экономики По состоянию на 18 декабря 2024 года против конца ноября этого года выросли цены на овощи борщевого набора.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в январе 2025 года ожидается подорожание овощей до 10%.

Картофель уже подорожал до 35,85 гривны за килограмм.

Капуста белокочанная – до 39,59 гривны за килограмм.

Морковь – 30,03 гривны за килограмм.

При этом цена на свеклу снизилась на 2,7% и составляет сейчас 19,61 гривны за килограмм.

Лук репчатый подешевел до 18,10 гривны га килограмм.

Сало объясняет, что прежде всего из-за потери качественных показателей, преимущественно вследствие сложностей с хранением, наиболее заметно могут вырасти цены на капусту белокочанную – до 42 гривен за килограмм, а также на морковь – до 32 гривен за килограмм. В то же время цена на картофель может вырасти до 38 гривен за килограмм против декабря 2024 года.

Важно! Средняя стоимость борщевого набора для приготовления 3 литров борща в январе 2025 года составит до 160 гривен. Это на 6% превысит его стоимость в начале декабря 2024 года.

Ожидать ли подорожания фруктов

Инна Сало рассказывает, что по состоянию на 18 декабря 2024 года, цена яблок составляет 33,63 гривны за килограмм, что на 4% ниже цены на конец ноября этого года. А цена винограда выросла до 210,48 гривны за килограмм.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в январе 2025 года цены на яблоки и виноград вырастут до 10%,

– добавляет Сало.

Цены на импортируемые плоды и в дальнейшем будут оставаться на довольно высоком уровне из-за высоких логистических затрат и стоимости их хранения.

В частности, апельсины будут стоить до 70 гривен за килограмм, лимоны – до 75 гривен за килограмм, мандарины – до 90 гривен за килограмм, бананы – до 63 гривен за килограмм.

Какой депозитный прогноз на январь

По словам Дмитрия Замотаева, которыми он поделился с 24 Каналом, в первую неделю года, как и в течение января, активность в сегменте депозитов может несколько снизиться по причине сезонности.

Именно в январе обычно наблюдается притормаживание активности граждан по открытию депозитов, кредитов и других весомых вещей, как, например, приобретение объектов недвижимости, автомобилей и тому подобное.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Однако общая ситуация в сегменте гривневых вкладов вряд ли изменится: как и в течение ноября – декабря наиболее востребованными будут оставаться ультракороткие депозиты (от 3 месяцев до 6 месяцев) и вклады сроком от 1 года.

Как добавляет Замотаев, после увеличения военного сбора с 1,5% до 5% медленно станет заметна тенденция к "угасанию" интереса граждан к таким вкладам, ведь доход по ним уже не способен покрыть инфляцию.

Более выгодными для граждан станут вклады сроком от 1 года и выше, которые при определенных благоприятных обстоятельствах в экономике страны могут не только уберечь средства от обесценивания, но и позволят вкладчикам получить пассивную прибыль в размере 3 – 4%.

Сейчас именно по долговременным вкладам фиксируются самые высокие ставки: средний размер 13% годовых, а самые большие достигают 15% годовых.

В общем, если вернуться к ультракоротким вкладам, то напомню, что их популярность обусловлена больше внешними факторами. Кроме того, ультракороткие гривневые депозиты являются определенной временной "страховкой" граждан на случай, если размещенные средства в банке понадобятся в ближайшее время,

– говорит банкир.

Что же тогда может заменить "нишу" ультракоротких вкладов в ближайший месяц:

Во-первых, не является исключением, что до 40% граждан, планировавших разместить средства на ультракоротких вкладах, могут переориентироваться на "промежуточные" по времени размещения вклады на 9 – 12 месяцев, доходность которых составляет в среднем 12% годовых.

не является исключением, что до 40% граждан, планировавших разместить средства на ультракоротких вкладах, могут переориентироваться на "промежуточные" по времени размещения вклады на 9 – 12 месяцев, доходность которых составляет в среднем 12% годовых. Во-вторых, до 30% потенциальных "ультракоротких" вкладчиков могут принять решение о выборе долговременного вклада (от 1 года) по максимальным ставкам в 14 – 15% годовых.

до 30% потенциальных "ультракоротких" вкладчиков могут принять решение о выборе долговременного вклада (от 1 года) по максимальным ставкам в 14 – 15% годовых. В-третьих, вполне возможно, что около 30% потенциальных вкладчиков решат приобрести валюту, которая может на время успокоить "совесть" и позволит не потерять больше, чем если бы средства лежали где-то в тайнике.

Подытоживая Замотаев добавляет, что несмотря на все в течение первой недели 2025 года ситуация в сегменте депозитов будет оставаться более-менее постоянной.