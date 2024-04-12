Закінчення війни в Україні: про що йдеться у прогнозах Світового банку

Світовий банк продовжує формування прогнозів, відносно ситуації в Україні. На думку аналітиків, попри усі труднощі, українська економіка зростатиме.

Які економічні перспективи України

Світовий банк спрогнозував вірогідні економічні перспективи України. Насамперед усе залежить від ситуації на фронті. Не можна відкидати і вплив міжнародної підтримки на економіку.

Читайте також Проживуть без електротехніки: Китай почав блокувати платежі з Росії

Цей сценарій схильний до значних ризиків погіршення ситуації через вразливість економічної траєкторії України до дефіциту зовнішнього фінансування і можливого продовження активних бойових дій після 2024 року,

– йдеться у публікації.

Як Світовий банк бачить розвиток подій в Україні цьогоріч:

активні бойові дії триватимуть протягом усього року;

ВВП зросте на 3,2%;

рівень інфляції зросте.

А от у 2025 році ситуація складатиметься так:

економічне зростання України прискориться до 6,5%, завдяки підвищенню рівня експорту та збільшення інвестицій;

інфляція знижуватиметься.

Якщо ризики погіршення ситуації матеріалізуються, може виникнути необхідність у більш жорсткому макроекономічному коригуванні,

– вважають представники Світового банку.

Як зміниться ВВП України

У Держбюджеті України вказано, що цьогорічне зростання ВВП очікується на рівні 4,6%. А от у НБУ вважають, що реально цей показник збільшиться на 3,6%.

Зростання ВВП можливе першочергово завдяки збереженню високих бюджетних видатків. Це відбувається на фоні значних обсягів міжнародної допомоги.