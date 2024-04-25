НБУ погрішив прогноз ВВП України: які є ризики для економіки

Нацбанк погіршив оцінку зростання реального ВВП у 2024 році. У тому числі стало відомо про ключові ризики для економічного розвитку України.

Чому прогноз ВВП погіршився

У НБУ розповіли, що погіршили оцінку зростання реального ВВП України у 2024 році з 3,6% до 3%, передає 24 Канал. Водночас через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України, очікуване зростання у 2025 році погіршилось на 0,2 відсоткових пункти – до 5,6%. Попри це, прогноз на 2026 рік зберігається на рівні 4,5%.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Зростання реального ВВП у І кварталі 2024 року, за оцінками НБУ, було слабшим, ніж очікувалося, насамперед через стримані бюджетні видатки в умовах невизначеності з надходженням зовнішнього фінансування.

За словами голови НБУ, додатковий фактор становила також блокада західного кордону, яка обмежувала активність окремих видів діяльності. Однак, економічне зростання України підтримувала стабільна робота морського коридору та сприятлива погода разом зі збільшенням внутрішнього попиту.

Ризики для економічного розвитку

Через нещодавні зрушення в питаннях отримання міжнародної допомоги, НБУ прогнозує подальше відновлення економічної активності, а також очікує пожвавлення внутрішнього та зовнішнього попиту.

У НБУ повідомили, що ключовим ризиком для економічного розвитку країни залишається перебіг повномасштабної війни. Також слід враховувати наступні ризики:

Виникнення додаткових бюджетних потреб для підтримання обороноздатності чи покриття значних дефіцитів, зокрема в енергетичній сфері. Суттєві пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної та портової – обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку пропозиції. Продовження часткового блокування кордонів деякими країнами ЄС для вантажних перевезень – стримуватиме експорт та здорожчуватиме імпорт. Поглиблення негативних міграційних тенденцій. Загострення ситуації на Близькому Сході – збільшує для світової економіки ризики можливих перебоїв у постачанні енергоресурсів та їхнього подорожчання.

Ризик недостатності міжнародного фінансування в цьому році хоч і суттєво послабився, проте зберігаються ризики ритмічності його надходження.