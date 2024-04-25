НБУ ухудшил прогноз ВВП Украины: какие есть риски для экономики

Нацбанк ухудшил оценку роста реального ВВП в 2024 году. В том числе стало известно о ключевых рисках для экономического развития Украины.

Почему прогноз ВВП ухудшился

В НБУ рассказали, что ухудшили оценку роста реального ВВП Украины в 2024 году с 3,6% до 3%, передает 24 Канал. В то же время из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины, ожидаемый рост в 2025 году ухудшился на 0,2 процентных пункта – до 5,6%. Несмотря на это, прогноз на 2026 год сохраняется на уровне 4,5%.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Рост реального ВВП в I квартале 2024 года, по оценкам НБУ, был слабее, чем ожидалось, прежде всего из-за сдержанных бюджетных расходов в условиях неопределенности с поступлением внешнего финансирования.

По словам главы НБУ, дополнительный фактор составляла также блокада западной границы, которая ограничивала активность отдельных видов деятельности. Однако экономический рост Украины поддерживала стабильная работа морского коридора и благоприятная погода вместе с увеличением внутреннего спроса.

Риски для экономического развития

Из-за недавних сдвигов в вопросах получения международной помощи, НБУ прогнозирует дальнейшее восстановление экономической активности, а также ожидает оживления внутреннего и внешнего спроса.

В НБУ сообщили, что ключевым риском для экономического развития страны остается ход полномасштабной войны. Также следует учитывать следующие риски:

Возникновение дополнительных бюджетных потребностей для поддержания обороноспособности или покрытия значительных дефицитов, в частности в энергетической сфере. Существенные повреждения инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой – будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны предложения. Продолжение частичного блокирования границ некоторыми странами ЕС для грузовых перевозок – будет сдерживать экспорт и удорожать импорт. Углубление негативных миграционных тенденций. Обострение ситуации на Ближнем Востоке – увеличивает для мировой экономики риски возможных перебоев в поставках энергоресурсов и их подорожания.

Риск недостаточности международного финансирования в этом году хоть и существенно ослаб, однако сохраняются риски ритмичности его поступления.