Долар та пальне дешевшають, а нерухомість та продукти – дорожчають: яким буде березень

Цьогорічна зима була важкою для цивільного населення та бізнесу, однак попри всі проблеми дестабілізувати країну не вдалося. Навпаки, гривня почала міцнішати, а пальне дешевшати через введення санкцій. Однак чи очікувати будь-яких змін у перший місяць весни, дізнавався 24 Канал.

Курс валют у березні: чого чекати

Як розповіла банкірка Анна Золотько, у перший тиждень весни курс долара учасники готівкового валютного ринку спробують розхитати, скориставшись перехідною датою. Адже з початку року середній курс долара у банках зменшився майже на гривню – з 40,8 гривні до 39,85 гривні.

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Однак, на думку співрозмовниці, змінити тенденції на готівковому ринку не вдасться.

Все через те, що тривале зниження курсу знижує й попит на валюту з боку населення;

Споживчий попит в Україні потроху оживає, а це відвертає частину гривневої ліквідності від валютного ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Тому, на мою думку, наступний тиждень на готівковому валютному ринку курс долара утримуватиметься в діапазоні 39,2 – 40 гривень за долар.

На думку Юрія Крохмаля, керівника служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард", зміцнення гривні продовжиться і надалі, поки триває посівна і відбувається закупівля всього для цього необхідного.

Чи дорожчатиме пальне в Україні

Ще у січні ціна на пальне почала стрімко падати. Цьому посприяли великі обсяги запасів бензину, дизпального та скрапленого газу, які трейдери активно "збирали" перед введенням санкцій Заходу щодо російських нафтопродуктів.

Крім того, санкції не лише не спричинили ажіотаж та занепокоєння на ринку пального, але й після їхнього введення ціни на нафту почали падати, а не рости.

Геннадій Рябцев, член Експертної ради Міністерства енергетики, каже, що не варто очікувати, що на ринку пального щось буде змінюватися. Отже, у березні не планується суттєвого здорожчення пального.

Геннадій Рябцев Член Експертної ради Міністерства енергетики Ресурсу поки що достатньо для задоволення всіх потреб споживачів. Постачання, які переривались внаслідок ракетних обстрілів і перерв в енергопостачанні, які спричиняли черги на пунктах пропуску, відновились. Тому доти доки не фіксуватиметься різке зростання попиту ціни будуть зберігатись.

За даними "Мінфіну", станом на 1 березня ціна на бензин А-95 в середньому 47,58 гривні, на бензин А-92 – 46,60 гривні, а на дизпальне – 49,77 гривні.

лише два місяці тому, бензин А-95 коштував 51 гривня, бензин А-92 – 51,04 гривні, а дизпальне — взагалі понад 55 гривень.

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Зміни на ринку нерухомості у березні

Ще у лютому Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості України, розповів, що змін в ціновій політиці на ринку варто очікувати у березні та квітні.

Можливі зміни будуть почнуться наприкінці березня – початку квітня. В певних сегментах житлової нерухомості на вторинному ринку ціни можуть зрости. Первинний ринок буде відновлюватися більш поступово, враховуючи, що ризиків на цьому ринку більше і покупець буде перебувати в більшому очікуванні,

– додав експерт.

Але Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, заспокоює, адже кардинальних якихось змін не слід очікувати.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Ціна на вторинне житло не збільшуватиметься, принаймні суттєво. Єдине, що може бути – це підняття ціни на локальних проєктах, де на останніх стадіях будівництво, або ж ті, які мають великий попит.

Чого очікувати у березні від цін на продукти

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у березні

2023 року цінова ситуація на крупи буде стабільною, але подальшого здешевлення не відбуватиметься.



Інна Сало Завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" З початку року найбільше подешевшали у ціні крупи: гречка – з 74,69 гривні за кілограм до 68,87 гривні, а пшеничні крупи — з 18,77 гривні до 17,96 гривні.

Однак вже у березні для українців може здорожчати хліб – на 1—3%. Все через наслідки енергетичної кризи. Досить високими лишаються ціни на мандарини, апельсини, лимони та банани.

Крім того, до кінця березня очікується ще й зростання цін на плодові через сезонний чинник. А під час Великого посту – підвищення попиту на плодоовочеві.