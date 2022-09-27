Чого чекати від курсу долара після війни

На нинішнє падіння курсу гривні впливають події, що розвиваються в росії. Долар все ще залишається на позначці у 42 гривні. Що ж буде з доларом після війни, читайте у тексті.

Готівковий курс гривні залишається на позначці у 42 гривні. В Нацбанку пояснюють, що такі коливання валюти пов'язані із психологічним фактором.

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Що впливає на гривню

Як повідомив 24 каналу керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин, події, пов’язані з оголошенням часткової мобілізації в росії, визначають нинішнє різке падіння курсу гривні.

Мова не йде про паніку серед населення. Проте, активна фаза війни затягується. І є велика ймовірність додаткової мобілізації, відповідно, і в Україні.

Андрій Шевчишин Керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Необхідність протистояти наростаючому воєнному тиску з боку росії збільшуватиме тиск на українську економіку і, відповідно, на гривню. На цьому тлі в Україні продовжує спостерігатися дефіцит готівкової валюти. Досі немає обіцяних від Єврокомісії 5 мільярдів євро допомоги. Україна очікує допомогу від МВФ до кінця року, але її поки що теж немає.

Як зміниться гривня після війни

Тисне на гривню й те, що зовнішнє фінансування може не надійти у бажаних об'ємах. Відповідно, уряд у такому разі вдаватиметься до емісійного наповнення бюджету.

Крім того, наразі в Україні відсутні альтернативні інструменти заощаджень, окрім купівлі іноземної валюти. Таким чином, попит на валюту не зменшується.

Навряд чи варто очікувати ревальвації гривні й після того, як психологічний чинник, пов’язаний з подальшою ескалацією війни з боку росії, зникне. Ймовірність того, що гривня укріпиться нижче 42 за долар, мінімальна,

– вважає Андрій Шевчишин.

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Курс валют

За даними "Мінфіну", 27 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,50 гривень за долар при купівлі (без змін проти 26 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 42,50 гривні за долар (-20 копійок).

Курс долара в обмінниках залишається в середньому за 42,19 гривні (-19 копійок), а продають – за 42,55 гривні (-33 копійки), за даними finance.ua.

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,42 гривні (-23 копійки), а продаж – 42,60 гривні (-35 копійок).

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