Коли закінчить війна в Україні на думку МВФ

МВФ розробив декілька сценаріїв розвитку подій в Україні. Деякі з цих планів демонструють продовження війни після 2024 року.

Який прогноз у МВФ

Відповідно до негативного сценарію МВФ, війна в Україні може закінчитись у 2025 році. Але економічний шок розпочнеться значно раніше.

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Вірогідно, уже у третьому кварталі 2024 року економіка України зазнає нового удару. Потрібно розуміти, що продовження війни негативно впливатиме на:

можливість повернення мігрантів;

розвиток та стабілізацію українського бізнесу;

стабілізацію енергосистеми та її відновлення;

рівень ВВП (у 2025 році зростання може не перевищити 3%).

У негативному сценарії МВФ сукупний дефіцит, який матиме Україна складає 140,7 мільярда доларів. Це на 19 мільярдів доларів більше, ніж зафіксовано у базовому плані.

Відповідно до базового сценарію МВФ, активні бойові дії в Україні мають завершитись у 2024 році. Однак, це не означає повне припинення війни.