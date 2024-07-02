Коли закінчить війна в Україні на думку МВФ
2 липня 2024, 19:11Читать новость на русском
Джерело:МВФ
МВФ розробив декілька сценаріїв розвитку подій в Україні. Деякі з цих планів демонструють продовження війни після 2024 року.
Який прогноз у МВФ
Відповідно до негативного сценарію МВФ, війна в Україні може закінчитись у 2025 році. Але економічний шок розпочнеться значно раніше.
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Вірогідно, уже у третьому кварталі 2024 року економіка України зазнає нового удару. Потрібно розуміти, що продовження війни негативно впливатиме на:
- можливість повернення мігрантів;
- розвиток та стабілізацію українського бізнесу;
- стабілізацію енергосистеми та її відновлення;
- рівень ВВП (у 2025 році зростання може не перевищити 3%).
У негативному сценарії МВФ сукупний дефіцит, який матиме Україна складає 140,7 мільярда доларів. Це на 19 мільярдів доларів більше, ніж зафіксовано у базовому плані.Зверніть увагу! Відповідно до базового сценарію МВФ, активні бойові дії в Україні мають завершитись у 2024 році. Однак, це не означає повне припинення війни.