Квитки розлітаються: куди найчастіше їдуть за програмою "3 000 кілометрів Україною"

Державна програма "УЗ-3000", або як її згодом стали називати "3 000 кілометрів Україною", стартувала 3 грудня. Від того часу вже 300 тисяч українців активували її через додаток Укрзалізниці.

Які напрямки найпопулярніші?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.

Від старту програми українці оформили через неї понад 24 100 квитків. За словами прем'єрки, особливо активно безоплатними кілометрами користуються студенти, волонтери та діти з прифронтових територій.

Назвала Свириденко й найпопулярніші маршрути:

Київ - Конотоп;

Київ - Миколаїв;

Харків - Київ;

Одеса - Дніпро;

Дніпро - Львів.

Ініціатива працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів. Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або ж мешканцям прифронтових територій переїхати в безпечніші області на зимовий період,

– наголосила Свириденко.

Зауважте! 1 листопада президент України Володимир Зеленський оголосив про впровадження нової програми підтримки, за якою українці отримають можливість безплатно проїхати 3 000 кілометрів залізницею всередині країни. Причому кожен може обрати свій маршрут.

Наскільки популярна програма?

Програма "3 000 кілометрів Україною" стала популярною серед українців одразу після запуску. За першу годину понад 30 тисяч пасажирів активували її у застосунку.

Найпопулярнішими у перший день були поїзди з або до Харкова та Запоріжжя.

Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася – рейси з Запоріжжя та Харкова в топі!

– повідомила Укрзалізниця.

У грудні акцент програми "3 000 кілометрів Україною" залишатиметься на прифронтових областях. Це понад 4 000 квитків до цих регіонів та у зворотному напрямку.

При цьому скористатися програмою просто. Для цього необхідно:

оновити застосунок УЗ;

активувати програму;

та обрати потрібний рейс.

Важливо! Укрзалізниця підготувала відео, як активувати програму "3 000 кілометрів Україною" у застосунку.

Що ще відомо про програму?