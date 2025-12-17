Билеты разлетаются: куда чаще всего едут по программе "3 000 километров по Украине"

Государственная программа "УЗ-3000", или как ее впоследствии стали называть "3 000 километров по Украине", стартовала 3 декабря. С тех пор уже 300 тысяч украинцев активировали ее через приложение Укрзализныци.

Какие направления самые популярные?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.

Со старта программы украинцы оформили через нее более 24 100 билетов. По словам премьера, особенно активно бесплатными километрами пользуются студенты, волонтеры и дети с прифронтовых территорий.

Назвала Свириденко и самые популярные маршруты:

Киев - Конотоп;

Киев - Николаев;

Харьков - Киев;

Одесса - Днепр;

Днепр - Львов.

Инициатива работает в тестовом режиме в поездах из и в прифронтовые регионы. Это даст возможность семьям посетить близких у линии фронта или же жителям прифронтовых территорий переехать в более безопасные области на зимний период,

– отметила Свириденко.

Обратите внимание! 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил о внедрении новой программы поддержки, по которой украинцы получат возможность бесплатно проехать 3 000 километров по железной дороге внутри страны. Причем каждый может выбрать свой маршрут.

Насколько популярна программа?

Программа "3 000 километров по Украине" стала популярной среди украинцев сразу после запуска. За первый час более 30 тысяч пассажиров активировали ее в приложении.

Самыми популярными в первый день были поезда из или в Харьков и Запорожье.

Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась – рейсы из Запорожья и Харькова в топе!

– сообщила Укрзализныця.

В декабре акцент программы "3 000 километров по Украине" будет оставаться на прифронтовых областях. Это более 4 000 билетов в эти регионы и в обратном направлении.

При этом воспользоваться программой просто. Для этого необходимо:

обновить приложение УЗ;

активировать программу;

и выбрать нужный рейс.

Важно! Укрзализныця подготовила видео, как активировать программу "3 000 километров по Украине" в приложении.

Что еще известно о программе?