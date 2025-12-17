Какие направления самые популярные?
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.
Со старта программы украинцы оформили через нее более 24 100 билетов. По словам премьера, особенно активно бесплатными километрами пользуются студенты, волонтеры и дети с прифронтовых территорий.
Назвала Свириденко и самые популярные маршруты:
- Киев - Конотоп;
- Киев - Николаев;
- Харьков - Киев;
- Одесса - Днепр;
- Днепр - Львов.
Инициатива работает в тестовом режиме в поездах из и в прифронтовые регионы. Это даст возможность семьям посетить близких у линии фронта или же жителям прифронтовых территорий переехать в более безопасные области на зимний период,
– отметила Свириденко.
Обратите внимание! 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил о внедрении новой программы поддержки, по которой украинцы получат возможность бесплатно проехать 3 000 километров по железной дороге внутри страны. Причем каждый может выбрать свой маршрут.
Насколько популярна программа?
Программа "3 000 километров по Украине" стала популярной среди украинцев сразу после запуска. За первый час более 30 тысяч пассажиров активировали ее в приложении.
Самыми популярными в первый день были поезда из или в Харьков и Запорожье.
Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась – рейсы из Запорожья и Харькова в топе!
– сообщила Укрзализныця.
В декабре акцент программы "3 000 километров по Украине" будет оставаться на прифронтовых областях. Это более 4 000 билетов в эти регионы и в обратном направлении.
При этом воспользоваться программой просто. Для этого необходимо:
- обновить приложение УЗ;
- активировать программу;
- и выбрать нужный рейс.
Важно! Укрзализныця подготовила видео, как активировать программу "3 000 километров по Украине" в приложении.
Что еще известно о программе?
Новая инициатива получила название "3 000 километров Украины, поскольку именно такое расстояние по железной дороге преодолевает поезд от Запорожья до Ужгорода и обратно – на сегодня это самый длинный пассажирский маршрут в стране.
Программа предлагает гибкие условия: накопленные бонусные километры не обязательно тратить на одну поездку, поскольку они будут оставаться активными до конца 2026 года. Приложение автоматически отслеживает и фиксирует пройденный клиентом путь.
Для оформления бесплатной поездки пассажиры могут выбирать места в плацкартных, купейных вагонах или во втором классе поездов "Интерсити". Однако выбор зависит от наличия свободных мест: если в системе остался только один тип билетов, доступным будет только он.
Стоит учесть, что программа покрывает только стоимость самого проезда. Все дополнительные сервисы, такие как чай, кофе или постельное белье должны быть оплачены отдельно.