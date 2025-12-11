Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Входят ли постель и чай в бесплатный билет по программе УЗ-3000?

Директор филиала пассажирская компания АО "Укрзализныця" Олег Головащенко рассказал определенные нюансы относительно бесплатных поездок.

Ведущая пожаловалась, что ей не удалось взять билет из Киева в Тернополь в новом приложении УЗ. Олег Головащенко объяснил: декабрь – пиковый период, а потому программа УЗ-3000 в этом месяце будет касаться исключительно прифронтовых общин. Таким образом, в декабре в Тернополь можно будет поехать с Сумщины, Харьковщины, Днепропетровщины, Запорожской области.

Важное напоминание от УЗ о программе УЗ-3000

Среди мест можно выбрать плацкартные, купейные и второй класс Интерсити. И если остался только какой-то один тип мест, будет доступен только он.

Есть другой важный нюанс: за исключением непосредственно билета, за все остальные услуги надо будет оплатить.

Нужно обратить внимание: для того, чтобы билет был бесплатный, вы должны учесть, что постель, чай и кофе не предоставляются,

– подчеркнул Головащенко.

Приложение само распределяет, сколько километров уже проехал клиент.

Как оформить билет за километры?

Чтобы воспользоваться программой УЗ-3000, нужно:

обновить или установить приложение Укрзализныци (аккаунт должен быть верифицирован через Дія.Підпис);

нажать на отметку "3000" и "Принять участие";

выбрать поезд с отметкой "3000" (стоимость билета автоматически покрывается с бонусного "километрового" счета).

Почему не хватает билетов на поезда?

С одной стороны, это бешеный спрос и критическая нехватка подвижного состава, а с другой – мошенники. Спекулянты массово скупают билеты и перепродают их. Укрзализныця внедряет различные способы борьбы с этими схемами, например, блокирует пользователя, если видит подозрительные действия с его стороны.

Важно! В габарите международных перевозок RIC (Regolamento internazionale per le Carroze) в Укрзализныце есть только 24 вагона на всю Украину. Поэтому, например, билетов Киев – Варшава не хватает. Чтобы выхватить их, следует настроить автовыкуп или отслеживать физически.

Вагонов с тремя полками не хватает, к тому же есть ограничения со стороны Польши – не более 8 вагонов в одном поезде. Поэтому "просто добавить вагоны" не получится.

Укрзализныця предлагает альтернативу – поезда на Будапешт, Бухарест, Кишинев плюс 8 новых стыковочных рейсов на новой евроколеи, которая открыта до Ужгорода.