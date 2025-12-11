Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Чи входять постіль і чай у безкоштовний квиток за програмою УЗ-3000?

Директор філії пасажирська компанія АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко розповів певні нюанси щодо безкоштовних поїздок.

Ведуча пожалілася, що їй не вдалося взяти квиток з Києва до Тернополя в новому додатку УЗ. Олег Головащенко пояснив: грудень – піковий період, а тому програма УЗ-3000 в цьому місяці буде стосуватися виключно прифронтових громад. Таким чином, в грудні до Тернополя можна буде поїхати із Сумщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя.

Важливе нагадування від УЗ про програму УЗ-3000

Серед місць можна обрати плацкартні, купейні і другий клас Інтерсіті. Та якщо залишився тільки якийсь один тип місць, буде доступний тільки він.

Є інший важливий нюанс: за винятком безпосередньо квитка, за всі інші послуги треба буде сплатити.

Потрібно звернути увагу: для того, щоб квиток був безкоштовний, ви маєте врахувати, що постіль, чай і кава не надаються,

– наголосив Головащенко.

Додаток сам розподіляє, скільки кілометрів уже проїхав клієнт.

Повне інтерв'ю з Олегом Головащенком: дивіться відео

Як оформити квиток за кілометри?

Щоб скористатися програмою УЗ-3000, потрібно:

оновити або встановити застосунок Укрзалізниці (акаунт має бути верифікований через Дія.Підпис);

натиснути на позначку "3000" та "Взяти участь";

обрати поїзд із позначкою "3000" (вартість квитка автоматично покривається з бонусного "кілометрового" рахунку).

Ось такий вигляд має оновлений додаток / Скриншоти 24 Каналу

Чому не вистачає квитків на потяги?

З одного боку, це шалений попит і критична нестача рухомого складу, а з іншого – шахраї. Спекулянти масово скуповують квитки і перепродають їх. Укрзалізниця впроваджує різні способи боротьби з цими схемами, наприклад, блокує користувача, якщо вбачає підозрілі дії з його боку.

Важливо! В габариті міжнародних перевезень RIC (Regolamento internazionale per le Carroze) в Укрзалізниці є лише 24 вагони на всю Україну. Тому, наприклад, квитків Київ – Варшава бракує. Щоб вихопити їх, слід налаштувати автовикуп або відстежувати фізично.

Вагонів із трьома полицями не вистачає, до того ж є обмеження з боку Польщі – не більше 8 вагонів в одному потязі. Тож "просто додати вагони" не вийде.

Укрзалізниця пропонує альтернативу – потяги на Будапешт, Бухарест, Кишинів плюс 8 нових стиковочних рейсів на новій євроколії, яка відкрита до Ужгорода.