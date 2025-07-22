Україна знову домовлятиметься з МВФ: Свириденко назвала головну умову

Війна триває, й Україні необхідна підтримка. Оскільки бойові дії, ймовірно, не закінчаться найближчим часом, уряд звернеться до Міжнародного валютного фонду, щоб стабілізувати державні фінанси.

Про що Україна домовлятиметься з МВФ?

На сьогодні світові донори виділили Україні тільки половину коштів, з необхідних на наступні 2 роки 75 мільярдів доларів. Про це розповіла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Мир не гарантує відновлення: МВФ озвучив умови для економічного стрибка України

За словами прем'єрки, нинішня програма МВФ у розмірі 16 мільярдів доларів закінчується 2027 року.

Оскільки терміни завершення війни залишаються невизначеними, то вже у серпні, під час чергового перегляду програми, уряд може розпочати переговори щодо нової програми фінансування.

Якщо базовий сценарій передбачає, що війна триватиме й наступного року, дуже ймовірно, що буде нова програма МВФ,

– розповіла Свириденко.

Важливо! Прем'єрка зазначила, що вже під час серпневого візиту фонду уряд обговорюватиме економічні та військові сценарії. Це дозволить МВФ оцінити доцільність нової програми та якими можуть бути її параметри.

Що ще планує Свириденко?

Окрім нової програми МВФ, Свириденко хоче нарощувати внутрішнє виробництво озброєння, щоб мати гарантію на випадок зменшення міжнародної допомоги.

Нам потрібно досягти результату у більшості напрямів за дуже короткий термін. Я хочу встигнути реалізувати щось за найближчі кілька місяців,

– додала прем'єрка.

Нова угода з МВФ має частиною цього плану Свириденко.

За інформацією видання, перемовини про програму можуть розпочатися вже цього року.

Варто знати! Нинішня програма фінансування МВФ була схвалена у 2023 році. Це був безпрецедентний крок від МВФ, оскільки фонд вперше погодився кредитувати країну, що воює.