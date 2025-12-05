Підтримка росте: ще одна країна виділить десятки мільйонів на зброю для України

Програма закупівлі американської зброї для України PURL розширюється ще більше. Словенія виділить за забезпечення потреб ЗСУ близько 43 мільйонів євро до кінця цього року.

Куди підуть виділені кошти?

Про це розповів міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі із словенським колегою Борутом Сайовіцем, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

Він подякував Словенії за участь підтримку у найважливіших напрямках, а особливо в ініціативі PURL.

Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО. Надзвичайно цінуємо, що Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на цей механізм,

– зауважив Шмигаль.

Очільник Міноборони додав, що на цьом співпраця України зі Словенією не зупиняється. Зокрема, Київ готовий ділитися із союзником досвідом із використання дронів-перехоплювачів, deepstrike та інших типів безпілотників.

Також країни зараз вивчають можливості щодо запуску спільних індустріальних проєктів:

у межах європейської ініціативи EDIP;

в рамках програми SAFE;

на базі "данської моделі" (вона дозволяє партнерам України фінансувати українських виробників зброї, а не купувати вже готову).

На додачу міністри обговорили питання щодо надання тренувального озброєння для підготовки українських військових.

Варто знати! Словенія оголосила, що приєднається до ініціативи PURL ще у жовтні, пише Dnevnik.si. Однак тоді було невідомо, скільки саме виділить країна на зброю для ЗСУ.

Скільки вже країн приєдналися до PURL?

Наразі союзники України зобов'язалися виділити понад 4 мільярди доларів на закупівлю американської зброї для України у межах ініціативи PURL.

Лише цього тижня країни анонсували нові внески:

Норвегія, Польща та Нідерланди – 500 мільйонів доларів;

Німеччина – 200 мільйонів;

Канада – 200 мільйонів канадських доларів.

У підсумку наразі ініціатива вже охопила 21 країну по всьому світу.

Від початку дії ініціативи PURL вона забезпечила близько 75% усіх ракет для систем Patriot і близько 90% ракет для інших систем ППО, які постачаються Україні,

– наголосив Шмигаль.

Важливо! Програма PURL допомагає закуповувати пріоритетне озброєння для ЗСУ у США за сформованим Україною переліком, під керівництвом НАТО.

Хто ще долучився до PURL?