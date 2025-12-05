Поддержка растет: еще одна страна выделит десятки миллионов на оружие для Украины

Программа закупки американского оружия для Украины PURL расширяется еще больше. Словения выделит за обеспечение потребностей ВСУ около 43 миллионов евро до конца этого года.

Куда пойдут выделенные средства?

Об этом рассказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи со словенским коллегой Борутом Сайовицем, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Он поблагодарил Словению за участие поддержку в важнейших направлениях, а особенно в инициативе PURL.

Это действительно важная инициатива по усилению наших возможностей, прежде всего в области ПВО. Очень ценим, что Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца года на этот механизм,

– отметил Шмыгаль.

Глава Минобороны добавил, что на этом сотрудничество Украины со Словенией не останавливается. В частности, Киев готов делиться с союзником опытом по использованию дронов-перехватчиков, deepstrike и других типов беспилотников.

Также страны сейчас изучают возможности по запуску совместных индустриальных проектов:

в рамках европейской инициативы EDIP;

в рамках программы SAFE;

на базе "датской модели" (она позволяет партнерам Украины финансировать украинских производителей оружия, а не покупать уже готовое).

В дополнение министры обсудили вопрос о предоставлении тренировочного вооружения для подготовки украинских военных.

Стоит знать! Словения объявила, что присоединится к инициативе PURL еще в октябре, пишет Dnevnik.si. Однако тогда было неизвестно, сколько именно выделит страна на оружие для ВСУ.

Сколько уже стран присоединились к PURL?

Сейчас союзники Украины обязались выделить более 4 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Только на этой неделе страны анонсировали новые взносы:

Норвегия, Польша и Нидерланды – 500 миллионов долларов;

Германия – 200 миллионов;

Канада – 200 миллионов канадских долларов.

В итоге на данный момент инициатива уже охватила 21 страну по всему миру.

С начала действия инициативы PURL она обеспечила около 75% всех ракет для систем Patriot и около 90% ракет для других систем ПВО, которые поставляются Украине,

– подчеркнул Шмыгаль.

Важно! Программа PURL помогает закупать приоритетное вооружение для ВСУ в США по сформированному Украиной перечню, под руководством НАТО.

