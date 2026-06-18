"ППО важливіша, ніж будь-коли": Україна отримає ще понад пів мільярда на зброю

Нідерланди посилюють військову допомогу Україні на тлі нових атак Росії. Уряд виділить додатково новий пакет підтримки на суму 500 мільйонів євро, або близько 580 мільйонів доларів.

Куди спрямують допомогу Нідерландів

Про це повідомила міністерка оборони країни Ділан Єшилгьоз-Зегеріус, пише Bloomberg.

Дивіться також "Щоб Росія палала ще сильніше": Україна просить у союзників 20 мільярдів на зброю

Кошти від Нідерландів планують розділити на дві частини порівну.

З них 250 мільйонів євро спрямують на програму PURL ((Prioritized Ukraine Requirements List, PURL). За цим механізмом європейські союзники фінансують закупівлю американського озброєння для України.

Інші 250 мільйонів євро підуть на безпілотники для української армії.

Мінстерка оборони Нідерландів під час зустрічі зі своїм українським колегою Михайлом Федоровим в Гаазі наголосила, що Україні зараз особливо порібна підтримка для посилення захисту свого неба від атак Росії.

Путін продовжує жорстокі атаки на українські міста, тому протиповітряна оборона зараз важливіша, ніж будь-коли,

– підкреслила Єшилгьоз-Зегеріус.

Вклад Нідерландів у PURL

Програма PURL була створена під егідою НАТО влітку минулого року, оскільки президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому відмовився надавати пряму допомогу Україні.

Нідерланди стали першою державою, яка приєдналася до механізму PURL. Країна спочатку виділила 500 мільйонів євро на зброю, а потім неодноразово робила додакові внески.

Зокрема, у лютому 2026 року разом із Великою Британією, Норвегією та Швецією вона взяла участь у формуванні пакета допомоги на 500 мільйонів доларів, що включав боєприпаси, ракети Patriot та запасні частини зі складів США.

За словами міністерки оборони Нідерландів, після нового пакета загальний внесок країни у PURL досяг 1 мільярда євро.

Нагадаємо, на почтку червня у Міноборони України повідомили, що залучених коштів у межах програми PURL наразі вистачає для продовження закупівель критично важливого озброєння зі США. За даними відомства, військова допомога за цим напрямом продовжує надходити, а Україна працює із союзниками над новими внесками.