Зброї буде більше: ще три країни допоможуть із закупівлею ракет для України

Президент Володимир Зеленський під час свого закордонного відрядження домовився з європейськими партнерами про нові внески до програми PURL. Вони допоможуть закупити ракети для протидії російській балістиці.

На що підуть внески партнерів?

Про це український лідер розповів в етері національного телемарафону.

Володимир Зеленський Президент України Хотів би ще раз подякувати трьом країнам європейським. Три країни під час мого візиту підтвердили нові транші для PURL для того, щоб закупити антибалістичні ракети для Patriot.

Глава держави не став називати країни, які погодилися надати нові внески до PURL. Зауважив лише, що частіше треба дякувати партнерам.

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга у телемарафоні додав, що про фінансування для закупівель зброї та пакети допомоги президент України домовився на Кіпрі.

Це була боротьба, залучення наших партнерів і всього дипломатичного інструментарію. Це було одне з найважчих завдань. Але його вдалося виконати,

– розповів Сибіга.

Міністр наголосив, що зустріч європейських лідерів на Кіпрі була переломним моментом.

Зауважте! Програма PURL була спільною ініціативою США та НАТО, започаткована влітку 2025 року. Через цей механізм європейські партнери України та інші союзники допомагають закуповувати американську зброю для української армії. Вже понад два десятки держав зробили свої внески у програму.

Чому для України вкрай важливі ракети для Patriot?

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю для німецького видання ZDF розповідав, що Україна відчуває дефіцит ракет до систем ППО Patriot.

Він зазначив, що постачання американського озброєння продовжується, але повільніше, ніж потрібно. Україні.

Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї. У нас уже зараз такий дефіцит, гірше вже не може бути,

– зазначив глава держави.

Президент припустив, що якщо війна на Близькому Сході продовжиться, постачання американської зброї до України може скоротитися через переорієнтацію на інші напрямки.

Які країни вже долучилися до PURL?

Від початку дії PURL до програми вже приєдналися понад 20 країн НАТО. Генеральний секретар Марк Рютте повідомив, що внески зробили приблизно дві третини країн Альянсу.

Першою країною, яка профінансувала військову допомогу через PURL, стали Нідерланди. Вони виділили 500 мільйонів євро. А вже у грудні 2025-го загальний розмір внесків перетнув позначу у 4 мільярди доларів.

Програма PURL вийшла навіть за межі НАТО. Про участь у ній заявили Австралія та Нова Зеландія.

Однак останнім часом Україні дедалі складніше знаходити нових донорів серед країн НАТО, які б профінансували закупівлю американської зброї для ЗСУ.