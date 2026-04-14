Німеччина посилює підтримку України. Про це Мерц сказав на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

Дивіться також По мільярду кожна: дві країни ЄС готують потужну військову підтримку

Що відомо про новий пакет допомоги від Німеччини?

Мерц наголосив, що сторони підняли двосторонні відносини до рівня стратегічного партнерства – тобто більш тісної та довгострокової співпраці у ключових сферах.

Німеччина планує передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, далекобійну зброю, безпілотники та боєприпаси. Окремо домовилися про спільне виробництво дронів.

Також 14 квітня підписали додаткові угоди, зокрема протокол про наміри між міністерствами оборони – він передбачає електронний обмін військовими даними.

Крім оборонної сфери, Україна та Німеччина посилюють співпрацю у цифровізації та модернізації державних послуг. Берлін також допомагатиме Україні з енергобезпекою, зокрема з підготовкою до наступної зими.

Сторони домовилися і про культурну співпрацю. У 2027 – 2028 роки планують зробити роки українсько-німецької культури. Уже цього року має відбутися конференція комунальних партнерств.

Крім того, обговорювали питання повернення українських біженців додому та координацію політики щодо виїзду чоловіків призовного віку до країн ЄС.

Зверніть увагу! Раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї за програмою PURL на Близький Схід. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не зміг підтвердити інформацію про перенаправлення американської зброї, яка була призначена для України.

Що відомо про іншу військову допомогу, яку може отримати Україна найближчим часом?