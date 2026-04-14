Германия усиливает поддержку Украины. Об этом Мерц сказал на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.
Что известно о новом пакете помощи от Германии?
Мерц отметил, что стороны подняли двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства – то есть более тесного и долгосрочного сотрудничества в ключевых сферах.
Германия планирует передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, дальнобойное оружие, беспилотники и боеприпасы. Отдельно договорились о совместном производстве дронов.
Также 14 апреля подписали дополнительные соглашения, в частности протокол о намерениях между министерствами обороны – он предусматривает электронный обмен военными данными.
Кроме оборонной сферы, Украина и Германия усиливают сотрудничество в цифровизации и модернизации государственных услуг. Берлин также будет помогать Украине с энергобезопасностью, в частности с подготовкой к следующей зиме.
Стороны договорились и о культурном сотрудничестве. В 2027 – 2028 годы планируют сделать годы украинско-немецкой культуры. Уже в этом году должна состояться конференция коммунальных партнерств.
Кроме того, обсуждали вопросы возвращения украинских беженцев домой и координацию политики относительно выезда мужчин призывного возраста в страны ЕС.
Обратите внимание! Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия по программе PURL на Ближний Восток. Министр обороны Германии Борис Писториус не смог подтвердить информацию о перенаправлении американского оружия, которое было предназначено для Украины.
Что известно о другой военной помощи, которую может получить Украина в ближайшее время?
Испания и Бельгия в 2026 году выделят по 1 миллиарду евро на оборонные нужды Украины, в частности для усиления противовоздушной обороны и развития дронов. Бельгия в этом году передаст Украине дополнительные истребители F-16 и запчасти, а Украина готова сотрудничать с испанскими компаниями в рамках программы SAFE.
Евросоюз передаст Украине 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов Центрального банка России. Деньги пойдут на поддержку страны, в частности, Сил обороны, и сохранение основных государственных услуг.
Латвия выделила Украине 6,8 миллионов евро. Эти деньги направят для укрепления энергосети, укрытий, инфраструктуры и социальной устойчивости.