На які потреби виділяють кошти союзники?

Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров у своєму дописі у соцмережах.

Напередодні нового "Рамштайну" очільник Міноборони провів розмову з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес.

За словами Федорова, під час спілкування колеги узгодили головні напрями співпраці між Україною, Бельгією та Іспанією у 2026 році:

посилення протиповітряної оборони;

розвиток дронових спроможностей;

просування "чеської ініціативи" із закупівлі зброї для ЗСУ;

та забезпечення українських військових артилерією далекобійного ураження.

Бельгія виділяє цього року 1 мільярд євро оборонної допомоги Україні. Також країна підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків,

– повідомив міністр.

Таку ж суму в 1 мільярд євро на підтримку України у 2026 році планує виділити й Іспанія.

Федоров також обговорив із союзниками співпрацю оборонних індустрій країн. Зокрема, планують проводити спільну роботу у межах програми SAFE, що втілюється в ЄС,

Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями,

– додав Федоров.

Окрім того, Україна готова надати іспанцям можливість тестувати їхні дрони у бойових умовах.

Зауважте! Програма SAFE (Security Action for Europe) – це механізм ЄС, який спрямований на зміцнення оборонної промисловості та безпеки в Європі. Вона передбачає фінансування для спільних оборонних проєктів та розвитку виробництва озброєння, а також пришвидшення постачання військової техніки, зокрема й для України.

Чому Україні все складніше знайти кошти на зброю?

Нагадаємо, у березні посол України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що Києву все важче знаходити нових спонсорів серед країн Альянсу для закупівлі американської зброї для ЗСУ, пише Bloomberg.

За її словами, лише невелика група країн виділяє кошти для оплати основної частини озброєння зі США. Водночас звертатися до одних і тих же держав за грошима стає дедалі складніше.

Це небажання союзників активніше долучатися ускладнює фінансову ситуацію України на тлі того, що війна з Росією триває вже п’ятий рік, а мирні переговори фактично зайшли в глухий кут,

– зазначило видання.

Ба більше, деякі іноземні чиновники нібито вважали, що в України наразі є кошти для покриття витрат на оборону лише до червня.

Як Україна отримує американську зброю?