Часу обмаль: Україна потребує понад мільярд доларів на зброю вже цьогоріч

Європа допомагає закуповувати для України критично важливе озброєння у США за програмою PURL, однак відсіч російській агресії потребує все більших ресурсів. Наразі Київ прагне додатково отримати близько 1 мільярда євро (1,2 мільярда доларів) на зброю ще до кінця 2025 року.

Навіщо Україні додаткові кошти на зброю?

Про це розповіла посол України при НАТО Альона Гетьманчук, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Ми були б надзвичайно вдячні за нові внески від союзників, щоб Україна могла безперебійно отримувати обладнання через програму PURL,

– зауважила Гетьманчук в інтерв'ю виданню.

Вона запевнила, що програма PURL є надзвичайно ефективною. За її інформацією, від моменту старту влітку 2025 року ця ініціатива США та НАТО забезпечила:

75% фінансування для систем ППО Patriot;

90% для придбання всіх інших систем протиповітряної оборони.

Серед важливого озброєння, яке допомогла купити програма PURL, – це снаряди далекої дальності, які дозволяють Україні вражати важливі російські цілі.

Гетьманчук наголосила, що хоча переговори про досягнення миру активізувалися, союзники України не повинні сприймати їх як сигнал до згортання підтримки чи тиску на неї.

Натомість вона вважає, що Євросоюз має негайно погодити механізм "репараційного кредиту" на основі заморожених російських активів.

Європейці можуть зробити значно більше, ніж просто підготувати власний план,

– підкреслила Гетьманчук.

Зауважте! Європейські країни поки так і не дійшли згоди щодо використання заморожених мільярдів Кремля, які знаходяться у їх фінустановах. Очікується, що це питання буде ключовим на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 18 грудня.

Як працює програма PURL?

Станом на кінець вересня 2025 року фонд програми PURL зібрав понад 2 мільярди доларів. На той момент до ініціативи долучилися шість країн НАТО, які виділили фінансування для закупівель озброєння у США.

Сьогодні стало відомо, що Нідерланди також виділять додаткові 250 мільйонів євро на зброю для України, включно із системами ППО та винищувачами F-16. Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельманс перед зустріччю з європейськими колегами в Брюсселі, пише Суспільне.

Однак багато європейських країн все ще не поспішають робити внески у програму закупівлі американської зброї.

Це занепокоєння лише посилилося після того, як Європу застала зненацька нова мирна ініціатива Вашингтона – зокрема початковий 28-пунктний план, що, здавалося, був більш вигідним для Росії,

– зазначає видання.

