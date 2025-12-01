Времени мало: Украина нуждается в более миллиарда долларов на оружие уже в этом году

Европа помогает закупать для Украины критически важное вооружение в США по программе PURL, однако отпор российской агрессии требует все больших ресурсов. Сейчас Киев стремится дополнительно получить около 1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов) на оружие еще до конца 2025 года.

Зачем Украине дополнительные средства на оружие?

Об этом рассказала посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Зеленский анонсировал "мегасделку" по закупке оружия США: Politico раскрыло детали

Мы были бы очень благодарны за новые взносы от союзников, чтобы Украина могла бесперебойно получать оборудование через программу PURL,

– отметила Гетьманчук в интервью изданию.

Она заверила, что программа PURL является чрезвычайно эффективной. По ее информации, с момента старта летом 2025 года эта инициатива США и НАТО обеспечила:

75% финансирования для систем ПВО Patriot;

90% для приобретения всех других систем противовоздушной обороны.

Среди важного вооружения, которое помогла купить программа PURL, – это снаряды дальней дальности, которые позволяют Украине поражать важные российские цели.

Гетьманчук отметила, что хотя переговоры о достижении мира активизировались, союзники Украины не должны воспринимать их как сигнал к сворачиванию поддержки или давления на нее.

Зато она считает, что Евросоюз должен немедленно согласовать механизм "репарационного кредита" на основе замороженных российских активов.

Европейцы могут сделать значительно больше, чем просто подготовить собственный план,

– подчеркнула Гетьманчук.

Заметьте! Европейские страны пока так и не пришли к согласию относительно использования замороженных миллиардов Кремля, которые находятся в их финучреждениях. Ожидается, что этот вопрос будет ключевым на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 18 декабря.

Как работает программа PURL?

По состоянию на конец сентября 2025 года фонд программы PURL собрал более 2 миллиардов долларов. На тот момент к инициативе присоединились шесть стран НАТО, которые выделили финансирование для закупок вооружения в США.

Сегодня стало известно, что Нидерланды также выделят дополнительные 250 миллионов евро на оружие для Украины, включая системы ПВО и истребители F-16. Об этом заявил министр обороны Рубен Брекельманс перед встречей с европейскими коллегами в Брюсселе, пишет Суспільне.

Однако многие европейские страны все еще не спешат делать взносы в программу закупки американского оружия.

Это беспокойство только усилилось после того, как Европу застала врасплох новая мирная инициатива Вашингтона – в частности первоначальный 28-пунктный план, что, казалось, был более выгодным для России,

– отмечает издание.

Что известно о программе PURL?