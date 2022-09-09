Нова програма від МВФ: у НБУ розповіли на що підуть гроші
Джерело:Національний банк України
Україна звернулась із запитом до Міжнародного валютного фонду про нову програму. Вона необхідна для покриття дефіциту та забезпечення макроекономічної стабільності.
Запит на нову програму від МВФ
Україна звернулась до МВФ з офіційним запитом щодо започаткування нової програми кредитування на початку серпня, повідомив заступника голови НБУ Сергій Ніколайчук.
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На нашу думку, її основними цілями мають стати покриття розриву платіжного балансу, забезпечення макроекономічної стабільності в країні та продовження структурних реформ, в тому числі націлених на набуття Україною статусу члена ЄС,
– розповів він.
Зараз продовжуються активні консультації між органами державної влади в Україні та експертами МВФ. Ніколайчук додав, що НБУ знає про жваві дискусії у МВФ щодо того, який саме формат програми найбільш підходить для України.
Разом з тим він сподівається, що "найближчим часом будуть офіційні повідомлення щодо форматів підтримки з боку МВФ".
МВФ може кредитувати країну під час війни
Також Ніколайчук підкреслив, що МВФ може кредитувати країни в стані війни. Тим самим заступника голови НБУ спростував хибну думку, мовляв, це неможливо.
Це не є перешкодою для запуску програми,
– наголосив він.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна до кінця року отримає від ЄС 3 мільярди доларів в рамках макрофінансової допомоги. Про всі деталі, читайте тут.Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua – отримайте бонус для своєї першої криптоінвестиції.