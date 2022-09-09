Запит на нову програму від МВФ

Україна звернулась до МВФ з офіційним запитом щодо започаткування нової програми кредитування на початку серпня, повідомив заступника голови НБУ Сергій Ніколайчук.

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На нашу думку, її основними цілями мають стати покриття розриву платіжного балансу, забезпечення макроекономічної стабільності в країні та продовження структурних реформ, в тому числі націлених на набуття Україною статусу члена ЄС,

– розповів він.

Зараз продовжуються активні консультації між органами державної влади в Україні та експертами МВФ. Ніколайчук додав, що НБУ знає про жваві дискусії у МВФ щодо того, який саме формат програми найбільш підходить для України.

Разом з тим він сподівається, що "найближчим часом будуть офіційні повідомлення щодо форматів підтримки з боку МВФ".

МВФ може кредитувати країну під час війни

Також Ніколайчук підкреслив, що МВФ може кредитувати країни в стані війни. Тим самим заступника голови НБУ спростував хибну думку, мовляв, це неможливо.

Це не є перешкодою для запуску програми,

– наголосив він.