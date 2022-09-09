Запрос на новую программу от МВФ

Украина обратилась к МВФ с официальным запросом о создании новой программы кредитования в начале августа, сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

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По нашему мнению, ее основными целями должны стать покрытие разрыва платежного баланса, обеспечение макроэкономической стабильности в стране и продолжение структурных реформ, в том числе нацеленных на обретение Украиной статуса члена ЕС,

– рассказал он.

В настоящее время продолжаются активные консультации между органами государственной власти в Украине и экспертами МВФ. Николайчук добавил, что НБУ знает об оживленных дискуссиях в МВФ относительно того, какой формат программы наиболее подходит для Украины.

Вместе с тем он надеется, что "в ближайшее время будут официальные сообщения о форматах поддержки со стороны МВФ".

МВФ может кредитовать страну во время войны

Также Николайчук подчеркнул, что МВФ может кредитовать страны в состоянии войны. Тем самым замглавы НБУ опроверг заблуждение, мол, это невозможно.

Это не является препятствием для запуска программы,

– подчеркнул он.