Міністерство економічного розвитку Росії уперше за п'ять років офіційно зафіксувало спад у промисловому секторі. Замість обіцяного зростання на 0,6% за підсумками 2026 року очікується падіння на 0,2%.

Що сталося з російською промисловістю

А в серпні цей показник взагалі просів на 0,8% рік до року, як зазначили в Службі зовнішньої розвідки України.

Така негативна динаміка стала прямим наслідком переведення Кремлем російської економіки на "воєнні рейки",

– наголосили у СЗРУ.

Ключовим чинником краху стало різке стискання внутрішнього попиту. Росіян накрила висока інфляція, валютні коливання та надзвичайно дорогі кредити, які роблять неможливим розвиток бізнесу.

Зауважте! Водночас через скорочення держоборонного замовлення на тлі кризи відбувається згортання виробництва навіть на підприємствах ВПК, які, за розрахунками Москви, мали б рятувати загальну ситуацію в країні.

Які галузі зазнали найбільших втрат

Найболючішого удару зазнали сфери, що безпосередньо залежать від гаманців звичайних росіян:

автопром;

будівництво;

агросектор;

хімічна промисловість.

Російська металургія вже втратила 5,2% від загальних обсягів, випуск ліфтів обвалився на 20%, а вантажних вагонів – на 30%.

Видобуток нафти до кінця року взагалі може впасти до мінімуму за останні 17 років.

Через тотальне скорочення доходів 65 суб'єктів Росії перетворилися на дотаційні регіони, які не здатні вижити без фінансової допомоги з центру.

Нагадаємо, що у липні російська промисловість несподівано зросла. Головна причина – це пожвавлення внутрішнього попиту.