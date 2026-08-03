Чому прискорилося виробництво

За даними дослідницької компанії S&P Global, індекс ділової активності (PMI) у виробничому секторі Росії піднявся до 50,7 пункту проти 50,3 у червні, що свідчить про зростання економічної активності, пише Reuters.

Випуск продукції збільшувався третій місяць поспіль, а темпи його зростання стали найвищими із січня 2025 року. Нові замовлення також зростали найшвидше з травня минулого року.

Головною причиною такого неочікуваного росту стало пожвавлення внутрішнього попиту.

Однак інші країни купувати у Росії не поспішали. Нові замовлення на експорт скоротилися найшвидшими темпами з жовтня 2022 року, оскільки попит на головних закордонних ринках залишається млявим.

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