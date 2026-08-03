Чому прискорилося виробництво
За даними дослідницької компанії S&P Global, індекс ділової активності (PMI) у виробничому секторі Росії піднявся до 50,7 пункту проти 50,3 у червні, що свідчить про зростання економічної активності, пише Reuters.
Випуск продукції збільшувався третій місяць поспіль, а темпи його зростання стали найвищими із січня 2025 року. Нові замовлення також зростали найшвидше з травня минулого року.
Головною причиною такого неочікуваного росту стало пожвавлення внутрішнього попиту.
Однак інші країни купувати у Росії не поспішали. Нові замовлення на експорт скоротилися найшвидшими темпами з жовтня 2022 року, оскільки попит на головних закордонних ринках залишається млявим.
Які проблеми у промисловості
Попри позитивну статистику виробництва, опитування виявило низку тривожних сигналів.
Зайнятість на підприємствах продовжила скорочуватися, оскільки компанії не наймали нових працівників замість тих, що звільнялися.
Водночас витрати виробників зростали найшвидшими темпами із січня 2026 року. Серед головних причин компанії називають:
- дефіцит пального;
- проблеми з логістикою;
- та подорожчання сировини.
Через це виробники у липні підвищували відпускні ціни на свою продукцію найактивніше за останні пів року.
Додатковим негативним чинником стало погіршення роботи ланцюгів постачання, через що терміни доставки зросли найбільше з лютого 2025 року.
Та особливе занепокоєння викликає ділова впевненість виробників. У липні вона впала до найнижчого рівня з травня 2020 року через невизначеність із попитом та посилення конкуренції.
Отже, зростання виробництва в Росії поки що тримається на внутрішньому попиті, тоді як експорт і настрої компаній продовжують погіршуватися.
Нагадаємо, у І кварталі 2026 року за офіційними даними російська промисловість
зросла 0,3%, тобто у 8 разів менше, ніж прогнозував уряд. У мінусі перебували 22 із 28 галузей, а розвивалися в основному ті, що пов'язані з військово-промисловим комплексом.