Почему ускорилось производство
По данным исследовательской компании S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе России поднялся до 50,7 пункта против 50,3 в июне, что свидетельствует о росте экономической активности, пишет Reuters.
Выпуск продукции увеличивался третий месяц подряд, а темпы его роста стали самыми высокими с января 2025 года. Новые заказы также росли быстрее всего с мая прошлого года.
Главной причиной такого неожиданного роста стало оживление внутреннего спроса.
Однако другие страны не спешат покупать у России. Новые экспортные заказы сократились самыми быстрыми темпами с октября 2022 года, поскольку спрос на основных зарубежных рынках остается вялым.
Какие проблемы в промышленности
Несмотря на положительную статистику в сфере производства, опрос выявил ряд тревожных сигналов.
Занятость на предприятиях продолжила сокращаться, поскольку компании не нанимают новых работников вместо уволившихся.
В то же время расходы производителей растут самыми быстрыми темпами с января 2026 года. Среди главных причин компании называют:
- дефицит топлива;
- проблемы с логистикой;
- и подорожание сырья.
Из-за этого производители повышают отпускные цены на свою продукцию наиболее активно за последние полгода.
Дополнительным негативным фактором стало ухудшение работы цепочек поставок, поэтому сроки доставки выросли больше всего с февраля 2025 года.
Но особую тревогу вызывает деловая уверенность производителей. В июле она упала до самого низкого уровня с мая 2020 года из-за неопределенности со спросом и усиления конкуренции.
Таким образом, рост производства в России пока держится на внутреннем спросе, тогда как экспорт и настроения компаний продолжают ухудшаться.
Напомним, в I квартале 2026 года, по официальным данным, российская промышленность
выросла на 0,3%, то есть в 8 раз меньше, чем прогнозировало правительство. В минусе находились 22 из 28 отраслей, а развивались в основном те, что связаны с военно-промышленным комплексом.