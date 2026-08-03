Почему ускорилось производство

По данным исследовательской компании S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе России поднялся до 50,7 пункта против 50,3 в июне, что свидетельствует о росте экономической активности, пишет Reuters.

Выпуск продукции увеличивался третий месяц подряд, а темпы его роста стали самыми высокими с января 2025 года. Новые заказы также росли быстрее всего с мая прошлого года.

Главной причиной такого неожиданного роста стало оживление внутреннего спроса.

Однако другие страны не спешат покупать у России. Новые экспортные заказы сократились самыми быстрыми темпами с октября 2022 года, поскольку спрос на основных зарубежных рынках остается вялым.

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