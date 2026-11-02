Что произошло с российской промышленностью

А в августе этот показатель вообще снизился на 0,8% в годовом исчислении, как сообщили в Службе внешней разведки Украины.

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Такая негативная динамика стала прямым следствием перевода Кремлем российской экономики на "военные рельсы"– отметили в СВРУ.

Ключевым фактором краха стало резкое сокращение внутреннего спроса. На россиян обрушилась высокая инфляция, валютные колебания и чрезвычайно дорогие кредиты, которые делают невозможным развитие бизнеса.

Обратите внимание! В то же время из-за сокращения гособоронного заказа на фоне кризиса происходит сворачивание производства даже на предприятиях ВПК, которые, по расчетам Москвы, должны были бы спасти общую ситуацию в стране.

Какие отрасли понесли наибольшие потери

Самый болезненный удар пришелся на сферы, напрямую зависящие от кошельков обычных россиян:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

автопром;

строительство;

агросектор;

химическая промышленность.

Российская металлургия уже потеряла 5,2% от общих объемов, выпуск лифтов обвалился на 20%, а грузовых вагонов – на 30%.

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Добыча нефти к концу года вообще может упасть до минимума за последние 17 лет.

Из-за тотального сокращения доходов 65 субъектов России превратились в дотационные регионы, которые не способны выжить без финансовой помощи из центра.

Напомним, что в июле российская промышленность неожиданно выросла. Главная причина – оживление внутреннего спроса.