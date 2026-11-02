Промисловість Росії / Фото Getty Images
Министерство экономического развития России впервые за пять лет официально зафиксировало спад в промышленном секторе. Вместо обещанного роста на 0,6% по итогам 2026 года ожидается падение на 0,2%.
Что произошло с российской промышленностью
А в августе этот показатель вообще снизился на 0,8% в годовом исчислении, как сообщили в Службе внешней разведки Украины.
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Такая негативная динамика стала прямым следствием перевода Кремлем российской экономики на "военные рельсы"
Ключевым фактором краха стало резкое сокращение внутреннего спроса. На россиян обрушилась высокая инфляция, валютные колебания и чрезвычайно дорогие кредиты, которые делают невозможным развитие бизнеса.
Обратите внимание! В то же время из-за сокращения гособоронного заказа на фоне кризиса происходит сворачивание производства даже на предприятиях ВПК, которые, по расчетам Москвы, должны были бы спасти общую ситуацию в стране.
Какие отрасли понесли наибольшие потери
Самый болезненный удар пришелся на сферы, напрямую зависящие от кошельков обычных россиян:
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
- автопром;
- строительство;
- агросектор;
- химическая промышленность.
Российская металлургия уже потеряла 5,2% от общих объемов, выпуск лифтов обвалился на 20%, а грузовых вагонов – на 30%.
Добыча нефти к концу года вообще может упасть до минимума за последние 17 лет.
Из-за тотального сокращения доходов 65 субъектов России превратились в дотационные регионы, которые не способны выжить без финансовой помощи из центра.
Напомним, что в июле российская промышленность неожиданно выросла. Главная причина – оживление внутреннего спроса.
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