Австралія впроваджує найбільший пакет санкцій проти Росії з 2022 року
- Австралія вводить найбільший санкційний пакет проти Росії з 2022 року.
- Санкції націлені на осіб, пов'язаних з незаконними адміністраціями на сході України та в Криму, і тих, хто відповідальний за злочини, такі як сексуальне насильство та депортація українських дітей.
Австралія продовжує підтримувати Україну. Австралійський уряд ухвалив рішення ввести новий пакет санкцій проти Росії.
Які санкції ввела Австралія проти Росії
Санкційний пакет, який впроваджує Австралія – найбільший з 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт австралійського уряду.
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Санкції впроваджені проти:
- 70 фізичних осіб;
- 79 організацій, що пов'язані з Росією.
Австралія з першого дня чітко дала зрозуміти, що Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками,
– йдеться у повідомленні уряду Австралії.
Зверніть увагу! Санкції спрямовані проти осіб, що є частинами незаконних адміністрацій Росії на сході України та в Криму. Йдеться про так званих міністрів, судів тощо. Також санкції націлені на осіб, які відповідають за такі злочини, як сексуальне насильство і примусова депортація українських дітей.
Чи допомагає Австралія Україні
Австралія підтримала Україну ще у 2022 році. Загалом, австралійський уряд затвердив 1 400 антиросійських санкцій.
Ми виділили понад 1,5 мільярда доларів, щоб допомогти Україні захищатися, у тому числі понад 1,3 мільярда доларів на військову підтримку через життєво важливе обладнання для бойових дій і навчання українських сил,
– повідомляє уряд Австралії.
До того ж уряд Австралії закликав Росію зупинити війну і дотримуватись своїх зобов’язань за міжнародним правом. Йдеться про захист цивільних осіб та правила поводження з військовополоненими.