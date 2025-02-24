Австралія впроваджує найбільший пакет санкцій проти Росії з 2022 року

Австралія продовжує підтримувати Україну. Австралійський уряд ухвалив рішення ввести новий пакет санкцій проти Росії.

Які санкції ввела Австралія проти Росії

Санкційний пакет, який впроваджує Австралія – найбільший з 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт австралійського уряду.

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Санкції впроваджені проти:

70 фізичних осіб;

79 організацій, що пов'язані з Росією.

Австралія з першого дня чітко дала зрозуміти, що Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками,

– йдеться у повідомленні уряду Австралії.

Зверніть увагу! Санкції спрямовані проти осіб, що є частинами незаконних адміністрацій Росії на сході України та в Криму. Йдеться про так званих міністрів, судів тощо. Також санкції націлені на осіб, які відповідають за такі злочини, як сексуальне насильство і примусова депортація українських дітей.

Чи допомагає Австралія Україні

Австралія підтримала Україну ще у 2022 році. Загалом, австралійський уряд затвердив 1 400 антиросійських санкцій.

Ми виділили понад 1,5 мільярда доларів, щоб допомогти Україні захищатися, у тому числі понад 1,3 мільярда доларів на військову підтримку через життєво важливе обладнання для бойових дій і навчання українських сил,

– повідомляє уряд Австралії.

До того ж уряд Австралії закликав Росію зупинити війну і дотримуватись своїх зобов’язань за міжнародним правом. Йдеться про захист цивільних осіб та правила поводження з військовополоненими.