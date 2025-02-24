Какие санкции ввела Австралия против России
Санкционный пакет, который внедряет Австралия – самый большой с 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт австралийского правительства.
Читайте также Американские компании смогут вернуться в Россию после подписания соглашения о мире, – Виткофф
Санкции введены против:
- 70 физических лиц;
- 79 организаций, связанных с Россией.
Австралия с первого дня четко дала понять, что Россия и те, кто способствует ее незаконному вторжению, столкнутся с последствиями,
– говорится в сообщении правительства Австралии.
Обратите внимание! Санкции направлены против лиц, являющихся частями незаконных администраций России на востоке Украины и в Крыму. Речь идет о так называемых министрах, судов и так далее. Также санкции нацелены на лиц, которые отвечают за такие преступления, как сексуальное насилие и принудительная депортация украинских детей.
Помогает ли Австралия Украине
Австралия поддержала Украину еще в 2022 году. В общем, австралийское правительство утвердило 1 400 антироссийских санкций.
Мы выделили более 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине защищаться, в том числе более 1,3 миллиарда долларов на военную поддержку через жизненно важное оборудование для боевых действий и обучение украинских сил,
– сообщает правительство Австралии.
Правительство Австралии призвало Россию остановить войну и соблюдать свои обязательства по международному праву. Речь идет о защите гражданских лиц и правилах обращения с военнопленными.