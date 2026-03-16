Не 8 гривень: яка реальна собівартість поїздки в київському метро

На тлі підвищення цін на пальне деякі перевізники збільшують вартість проїзду. Щодо метро – місцева влада поки не планує підвищення тарифів, однак фахівці зазначають, що 8 гривень не покривають реальної собівартості перевезень.

Яка собівартість проїзду в київському метро?

Про те, скільки може коштувати поїздка в столичному метрополітені, в етері каналу Київ 24 розповів Олександр Сергієнко.

Дивіться також Дефіцит газу змушує переходити на керосин: де у світі вводять обмеження для населення

Директор ГО "Інститут міста" зазначає, що реальну ціну поїздок в метро треба компенсувати за рахунок підвищення вартості проїзду. Так, показник варто підняти в півтора-два рази. Тобто оновлена вартість може бути на рівні 12 – 16 гривень.

Зауважте! Останній раз київський метрополітен змінював вартість проїзду у 2018 році (відтоді – 8 гривень).

Так, експерт пропонує визначити, яку частку середнього доходу киянина становили 8 гривень у 2018 році й потім порівняти показник з відповідним за 2025 рік.

Я думаю, що вдвічі потрібно піднімати (вартість – 24 Канал), можливо в півтора раза, щоб компенсувати зростання собівартості перевезень. Важливо пояснювати людям, що якщо залишати на старому рівні вартість проїзду, то це просто популізм чистої води. Треба, щоб метро працювало стабільно. Для цього потрібні гроші, кваліфікована праця в метрополітені,

– сказав Сергієнко.

Директор ГО пояснив, що робота в метро дуже складна. Якщо поїзди їздять лише вдень, то в нічний час – деякі процеси не припиняються. Зокрема йдеться про обслуговування мереж та регламентні роботи. Водночас через брак персоналу нині на роботу в київський метрополітен запрошують і жінок – на курси водіїв.

Ці чинники напряму впливають на собівартість роботи й відповідно проїзду. Тож, аби забезпечити якість, експерт вважає, що єдиний вихід – підвищення цін на проїзд.

Водночас ще наприкінці 2024 року сам метрополітен повідомляв, що реальна собівартість поїздки одного пасажира становить 36,90 гривні. З урахуванням енергоситуації та плину часу можемо лише уявити, у скільки разів збільшилась реальна вартість проїзду в метро станом на 2026 рік.

Що відомо про вартість проїзду в київських маршрутках?

Раніше в коментарі для Суспільного Ігор Мойсеєнко, голова ГО "Асоціація перевізників Києва та Київської області" розповів, що вартість проїзду в маршрутних таксі підняли вимушено. Причиною стало значне підвищення цін на дизельне пальне, мастила й імпортні запчастини.

Тож з 14 березня одна поїздка в маршрутці Києва коштує 20 гривень, замість 15. Зокрема Мойсеєнко каже, що попередній тариф був невисоким і з підвищення тягнули до останнього.

У нас був найнижчий тариф в Україні. Ми довго трималися, а в області давно підняли,

– додав голова ГО перевізників.

Він пояснив, що востаннє вартість проїзду в маршрутках змінювали у 2022 році. І тут є суттєва відмінність з громадським транспортом. Адже останній вид перевезень щорічно отримує від бюджету 12 – 15 мільярдів гривень дотацій. Тобто міська влада може дозволити будь-яку ціну проїду чи навіть безкоштовну послугу.

Що ще потрібно знати про підвищення цін на проїзд?