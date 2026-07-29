Проїзд стане дорожчим: у якому місті українці платитимуть 25 гривень за поїздку
Вартість проїзду у приватних маршрутках столиці незабаром подорожчає. Тариф зросте від 20 до 25 гривень.
Коли проїзд у маршрутках Києва зросте у ціні
Нові ціни встановлять вже з 1 серпня, про що повідомив Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва і Київської області у коментарі ТСН.
Він розповів, що підвищення вартості проїзду пов’язане зі зростанням вартість пального. Саме цей фактор спонукає перевізників змінити цінники. Зміни планується в усіх приватних маршрутках, які працюють у місті Київ.
Від суботи, 1 серпня, приватні перевізники будуть змушені підняти вартість проїзду до 25 гривень за поїздку,
– наголосив Мойсеєнко.
Ігор Мойсеєнко додав, що є й інші чинники подорожчання:
- ускладнення процесу бронювання водіїв маршруток;
- відсутність водіїв.
Очільник Асоціації розказав про дуже великий дефіцит кадрів. Він пояснив, що на всіх маршрутках, які працюють у Києві, на лінії випускається значно менша кількість рухомого складу. Навіть автобуси переважно стоять у парках, бо на них немає кому працювати.
Також проблема з несчасті кадрів є серед слюсарів та механіків, які займаються ремонтом автобусів.
Ігор Мойсеєнко зазначив, що підвищити вартість проїзду планували ще від 15 липня, коли подорожчав проїзд у громадському транспорті Києва.
Але потім рішення відтермінували, щоб воно було не таким шокувальним для пасажирів, то ж до суботи проїзд у маршрутках ще коштуватиме 20 гривень за поїздку,
– підсумував Мойсеєнко.
Нагадаємо, що у місті дійсно дорожчає проїзд. Наприклад, разовий квиток на електричку з 22 липня вже коштує 30 гривень.
А ще з 15 липня зросла ціна у Києві на проїзд у комунальному транспорті. Тепер у столиці одна поїздка коштує 30 гривень.