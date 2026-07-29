Коли проїзд у маршрутках Києва зросте у ціні

Нові ціни встановлять вже з 1 серпня, про що повідомив Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва і Київської області у коментарі ТСН.

Він розповів, що підвищення вартості проїзду пов’язане зі зростанням вартість пального. Саме цей фактор спонукає перевізників змінити цінники. Зміни планується в усіх приватних маршрутках, які працюють у місті Київ.

Від суботи, 1 серпня, приватні перевізники будуть змушені підняти вартість проїзду до 25 гривень за поїздку,

– наголосив Мойсеєнко.

Ігор Мойсеєнко додав, що є й інші чинники подорожчання:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

ускладнення процесу бронювання водіїв маршруток;

відсутність водіїв.

Очільник Асоціації розказав про дуже великий дефіцит кадрів. Він пояснив, що на всіх маршрутках, які працюють у Києві, на лінії випускається значно менша кількість рухомого складу. Навіть автобуси переважно стоять у парках, бо на них немає кому працювати.

Також проблема з несчасті кадрів є серед слюсарів та механіків, які займаються ремонтом автобусів.

Ігор Мойсеєнко зазначив, що підвищити вартість проїзду планували ще від 15 липня, коли подорожчав проїзд у громадському транспорті Києва.

Але потім рішення відтермінували, щоб воно було не таким шокувальним для пасажирів, то ж до суботи проїзд у маршрутках ще коштуватиме 20 гривень за поїздку,

– підсумував Мойсеєнко.

Нагадаємо, що у місті дійсно дорожчає проїзд. Наприклад, разовий квиток на електричку з 22 липня вже коштує 30 гривень.

А ще з 15 липня зросла ціна у Києві на проїзд у комунальному транспорті. Тепер у столиці одна поїздка коштує 30 гривень.