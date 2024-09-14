Соціальні виплати можуть "заморозити": який розмір прожиткового мінімуму на 2025 рік
Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік. Соціальні стандарти залишаються на рівні грудня 2024-го.
Про це заявили в Кабінеті Міністрів. Який розмір прожиткового мінімуму прогнозують у 2025 році, передає 24 Канал.
Дивіться також Який розмір мінімальної зарплати в держбюджеті-2025
Прожитковий мінімум у 2025 році
Соціальні стандарти, зокрема прожитковий мінімум, у держбюджеті на 2025 рік, залишаються на рівні грудня 2024-го.
Коротка довідка. Прожитковий мінімум (загальний показник) – 2920 гривень. Для дітей до 6 років – 2563 гривень. Дітей від 6 до 18 років – 3196 гривень. Працездатних осіб – 3028 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, – 2361 гривні.
До речі, у Кабінеті Міністрів зазначили, що на підтримку соціально незахищених громадян виділено 419,2 мільярда гривень. Зокрема:
- 237,9 мільярда – на виплати пенсій,
- 127,9 мільярда – на допомогу малозабезпеченим сім'ям та особам у складних життєвих обставинах,
- 42,3 мільярда — на виплату пільг і субсидій.
Також передбачені кошти для програм підтримки осіб з інвалідністю й сімей з дітьми.