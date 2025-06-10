Укр Рус
Економіка Соцвиплати Який прожитковий мінімум в Україні у 2025 році
10 червня, 17:44
2

Який прожитковий мінімум в Україні у 2025 році

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Прожитковий мінімум в Україні у 2025 році залишився на рівні 2024 року, зокрема для працездатних осіб – 3 028 гривень, для осіб, що втратили працездатність – 2 361 гривню.

  • Рівень прожиткового мінімуму не змінився, бо це пов'язане з бюджетними витратами на оборону, дефіцитом бюджету та можливими інфляційними ризиками.

     

В Україні для розрахунку розміру різних соціальних виплат, пенсії, аліментів та оподаткування використовують такий показник, як прожитковий мінімум. Тому варто знати, який його розмір у 2025 році.

Який розмір прожиткового мінімуму у 2025 році 

Прожитковий мінімум в Україні у 2025 році залишився незмінним – на рівні 2024 року. Тому розмір виплат, які до нього прив’язані, теж особливо не змінився, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держбюджет.

Дивіться також В НБУ розповіли, як зростатиме мінімальна зарплата в Україні 

У 2025 році уряд встановив такий прожитковий мінімум для різних категорій: 

  • для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;
  • для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
  • для працездатних осіб – 3 028 гривень;
  • для осіб, що втратили працездатність – 2 361 гривню;
  • загальний показник прожиткового мінімуму – 2 920 гривень.

Важливо! Рівень прожиткового мінімуму в Україні не змінюється протягом року. Встановлені показники набули чинності 1 січня й залишаються незмінними протягом усіх 12 місяців 2025 року. 

Чому не підвищили прожитковий мінімум у 2025 році 

Підвищення прожиткового мінімуму є складним завданням, оскільки необхідно підіймати й соціальні виплати, пов’язані з ним. В уряді вирішили не підвищувати його розмір у 2025 році через декілька причин: 

  • Через війну значну частину коштів з бюджету спрямовують на оборонні витрати та забезпечення безпеки українців.
  • Дефіцит державного бюджету не дозволяє збільшувати соціальні стандарти без ризику для збереження його балансу.
  • Підвищення соціальних виплат може призвести до росту інфляції, що негативно позначиться на реальних доходах населення. 

Варто знати! Мінімальна заробітна плата в Україні у 2025 році теж не змінилася у порівнянні з попереднім роком. Її розмір наразі складає 8 000 гривень без врахування податків. У погодинному розрахунку вона складає 48 гривень. 