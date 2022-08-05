В уряді назвали реальний прожитковий мінімум в Україні

Реальний прожитковий мінімум у кілька разів вищий за той, який задекларований на папері. На цьому наголосила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Незабаром в Україні має зрости прожитковий мінімум, а разом із ним – пенсії та соціальні виплати. Але цього підвищення недостатньо, якщо говорити про реальну мінімальну суму, яку витрачають наші земляки.

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Реальний мінімум у 2,6 раза більший

Оксана Жолнович зауважила, що реальний прожитковий мінімум у 2,6 раза більший за той, який є зараз. Мовиться про приблизно 6,5 тисячі гривень.

Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тисяч, щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє – троє, то з кожною наступною ця сума знижується. Треба розуміти, що цей мінімум не можна виводити лінійно для кожної людини, треба розглядати саме домогосподарства,

– підкреслила вона.

Міністерка соціальної політики додала, що наразі в уряді працюють над тим, щоб поповнити бюджет. Це необхідно зробити, адже в грудні на українців очікує підвищення прожиткового мінімуму. І воно задеклароване у бюджеті на поточний рік.

Чи наблизять прожитковий мінімум до реального

Оксана Жолнович зазначила, що станом на зараз влада не має у планах кардинальний перегляд уже закладених стандартів. Це означає, що очікувати якомога швидше вирівнювання, пов'язаного з прожитковим мінімумом, не варто.

Вона підкреслила, що держава не може давати більше, ніж вона має. Та й "закони математики ніхто не скасовував", додала міністерка.

Сьогодні у нас війна, і ми не можемо це відкинути, оминути та не враховувати. Всі видатки, які є, максимально спрямовуються насамперед на військові потреби,

– наголосила вона.

Водночас у майбутньому, на думку Жолнович, слід провести реформу системи прожиткового мінімуму. На її думку, слід нарешті відв'язати його від низки виплат, не характерних йому.

Мовиться про штрафи, платежі різних ліцензій, пенсії суддів, а також деяких спеціальних органів. Вона переконана, що всі ці виплати впливають на бюджетний баланс. Тож зараз потрібно зробити так, щоб прожитковий мінімум стосувався лише соціальних гарантів. Водночас він повинен припинити бути умовною величиною, яка формує інші видатки у нашій державі.

Нагадаємо, що наразі прожитковий мінімум становить 2 600 гривень. З грудня 2022 року він має зрости до 2 684 гривень.

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