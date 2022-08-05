В правительстве назвали реальный прожиточный минимум в Украине

Реальный прожиточный минимум в несколько раз выше, чем задекларированный на бумаге. Это подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.

В скором времени в Украине должен вырасти прожиточный минимум, а вместе с ним – пенсии и социальные выплаты. Но этого повышения недостаточно, если говорить о реальной минимальной сумме, которую тратят наши земляки.

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Реальный минимум в 2,6 раза больше

Оксана Жолнович отметила, что реальный прожиточный минимум в 2,6 раза больше, чем сейчас. Речь идет о примерно 6,5 тысячах гривен.

Если это один человек, то ему нужно где-то 6 тысяч, чтобы оплатить аренду, квартплату, коммунальные. Если людей двое – трое, то с каждой последующей эта сумма снижается. Надо понимать, что этот минимум нельзя выводить линейно для каждого человека, нужно рассматривать именно домохозяйства.

– подчеркнула она.

Министр социальной политики добавила, что сейчас в правительстве работают над тем, чтобы пополнить бюджет. Это необходимо сделать, ведь в декабре украинцев ожидает повышение прожиточного минимума. И оно задекларировано в бюджете на текущий год.

Приблизят ли прожиточный минимум к реальному

Оксана Жолнович отметила, что на сегодняшний день у власти нет в планах кардинального пересмотра уже заложенных стандартов. Это означает, что ожидать скорейшего выравнивания, связанного с прожиточным минимумом, не стоит.

Она подчеркнула, что государство не может давать больше, чем оно должно. Да и "законы математики никто не отменял", добавила министр.

Сегодня у нас война, и мы не можем это отбросить, обойти и не учитывать. Все расходы, которые есть, максимально направляются прежде всего на военные нужды,

– подчеркнула она.

В будущем, по мнению Жолнович, следует провести реформу системы прожиточного минимума. По ее мнению, следует наконец-то отвязать его от ряда выплат, не характерных ему.

Речь идет о штрафах, платежах разных лицензий, пенсиях судей, а также некоторых специальных органов. Она уверена, что все эти выплаты влияют на бюджетный баланс. Сейчас нужно сделать так, чтобы прожиточный минимум касался только социальных гарантов. В то же время, он должен прекратить быть условной величиной, которая формирует другие расходы в нашем государстве.

Напомним, что в настоящее время прожиточный минимум составляет 2600 гривен. С декабря 2022 года он должен вырасти до 2684 гривен.

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