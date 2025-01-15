Комуналка за житло на окупованих територіях: що робити, якщо прийшла платіжка
Велика кількість українців втратили своє житло через окупацію. Однак іноді людині може прийти платіжка за світло житла, що перебуває на непідконтрольній Україні території.
Чи слід сплачувати за комуналку в окупації
Зокрема окупаційна влада може погрожувати конфіскацією майна за несплати платіжок, передає 24 канал з посиланням на юристів Безоплатної правової допомоги.
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Так українські закони, зокрема закон України № 2456-IX, не є чинними на територіях, де панує влада росіян. Тому українці не мають великої кількості варіантів щодо дій.
Тут існують два варіанти: це знайти когось, хто там залишився мешкати, і сплачувати через знайомих гроші за комунальні послуги, що надаються окупаційною владою. Або ж чекати деокупації, коли все відновиться,
– запропонували експерти.
Чи потрібно сплачувати комуналку за житло на території бойових дій
Водночас кошти за електроенергію не нараховуються, якщо йдеться про такі обставини:
- на цих територіях ведуться бойові дії;
- їх контролює Україна;
- житло непридатне до проживання.
Однак особі необхідно повідомити підприємство, яке надає послуги, що на території ведуться бойові дії, а в житловому будинку ніхто не проживає або помешкання є непридатним для проживання.
Юристи зазначили, що слід написати заяву на електронну пошту підприємства, від якого приходять платіжки, та обов’язково вказати:
- адресу розташування будинку;
- особовий рахунок.
Важливо! Обов'язково необхідно підтвердити той факт, що житло зруйноване або непридатне для проживання.