Чи слід сплачувати за комуналку в окупації

Зокрема окупаційна влада може погрожувати конфіскацією майна за несплати платіжок, передає 24 канал з посиланням на юристів Безоплатної правової допомоги.

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Так українські закони, зокрема закон України № 2456-IX, не є чинними на територіях, де панує влада росіян. Тому українці не мають великої кількості варіантів щодо дій.

Тут існують два варіанти: це знайти когось, хто там залишився мешкати, і сплачувати через знайомих гроші за комунальні послуги, що надаються окупаційною владою. Або ж чекати деокупації, коли все відновиться,

– запропонували експерти.

Чи потрібно сплачувати комуналку за житло на території бойових дій

Водночас кошти за електроенергію не нараховуються, якщо йдеться про такі обставини:

на цих територіях ведуться бойові дії;

їх контролює Україна;

житло непридатне до проживання.

Однак особі необхідно повідомити підприємство, яке надає послуги, що на території ведуться бойові дії, а в житловому будинку ніхто не проживає або помешкання є непридатним для проживання.

Юристи зазначили, що слід написати заяву на електронну пошту підприємства, від якого приходять платіжки, та обов’язково вказати:

адресу розташування будинку; особовий рахунок.

Важливо! Обов'язково необхідно підтвердити той факт, що житло зруйноване або непридатне для проживання.