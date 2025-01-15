Следует ли платить за коммуналку в оккупации

В частности оккупационная власть может угрожать конфискацией имущества за неуплату платежек, передает 24 канал со ссылкой на юристов Бесплатной правовой помощи.

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Так украинские законы, в частности закон Украины № 2456-IX, не действуют на территориях, где царит власть россиян. Поэтому украинцы не имеют большого количества вариантов действий.

Здесь существуют два варианта: это найти кого-то, кто там остался жить, и платить через знакомых деньги за коммунальные услуги, предоставляемые оккупационными властями. Или же ждать деоккупации, когда все восстановится,

– предложили эксперты.

Нужно ли платить коммуналку за жилье на территории боевых действий

В то же время средства за электроэнергию не начисляются, если речь идет о таких обстоятельствах:

на этих территориях ведутся боевые действия;

их контролирует Украина;

жилье непригодно для проживания.

Однако лицу необходимо сообщить предприятие, которое предоставляет услуги, что на территории ведутся боевые действия, а в жилом доме никто не проживает или помещение является непригодным для проживания.

Юристы отметили, что следует написать заявление на электронную почту предприятия, от которого приходят платежки, и обязательно указать:

адрес расположения дома; лицевой счет.

Важно! Обязательно необходимо подтвердить тот факт, что жилье разрушено или непригодно для проживания.