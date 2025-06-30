Відбувається два дуже цікаві процеси: чому Путін планує менше витрачати грошей на війну

Очільник Кремля заявив, що готовий скоротити військові витрати у 2026 році. Це є логічним, адже урізати інші витрати, зокрема на "соціалку", Росії вже нікуди. А джерело для покриття дефіциту бюджету шукати треба.

Про це в етері 24 Каналу зазначив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, наголосивши на тому, що в Росії відбуваються настільки об'єктивні процеси, що ігнорувати їх вже навіть на рівні Путіна неможливо.

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На які кроки може піти Росія

Росія заклала у свій бюджет наприкінці 2024 року як прогноз на 2025-й дефіцит в розмірі 1,4 трильйона рублів. Тоді вона визначила такі цифри з урахуванням ціни на світовому ринку на російську марку нафти Urals 70 доларів за барель.

У зв'язку з тим, що ціна на нафту суттєво зменшилась, росіяни були вимушені у травні 2025 року надіслати в держдуму на перезатвердження нові контрольні цифри бюджету Росії та його дефіциту на цей рік. При середньорічній ціні на нафту марки Urals 57 доларів за барель дефіцит російського бюджету – 3,8 трильйона рублів.

Дефіцит бюджету – це перевищення видатків над доходами. Якщо утворюється дефіцит, то треба шукати з яких джерел взяти кошти, аби його покрити. Протягом 2022 – 2024 років єдиним таким джерелом в Росії був Фонд національного добробуту,

– пояснив Пендзин.

В ньому було 16 – 17 трильйонів рублів, сьогодні він практично вичерпаний. При дефіциті російського бюджету 3,8 трильйона у Фонді національного добробуту грошей залишилось 2,8 трильйона. Більше брати коштів Росії, зі слів економіста, нема звідки. На його погляд, можна піти на внутрішні запозичення, що країна-агресорка і планує зробити, але тоді буде дуже великий відсоток, 20% річних.

"Росіяни хочуть піти іншим шляхом, девальвувати рубель. Сьогодні 82 рублі – 1 долар. Вони кажуть, що якщо зроблять 100 рублів за 1 долар, то це частково перекриє дефіцит бюджету, який може утворитися непокритий", – озвучив Пендзин.

Однак Росія дуже залежить від імпорту, в першу чергу товарів загального споживання, критичних речей для військової промисловості. Якщо встановити 100 рублів за долар, а то й більше, тоді, як наголосив економіст, автоматично підвищується ціна імпорту, тим самим пришвидшується інфляція.

"Путін сказав, що буде трохи охолоджувати економіку, щоб боротися з інфляцією. Відбувається два одночасно дуже цікаві процеси в російській економіці. З одного боку триває різке сповільнення її росту, при цьому подолати інфляцію неможливо", – зауважив Пендзин.

Гонитва озброєння: Європа має наздоганяти Росію

Економіст роз'яснив, що монетарних методів впливу на економічні процеси у держави не так багато. З інфляцією можна боротися дуже просто, підвищуючи облікову ставку Центробанку, за яку комерційний банк може взяти кредит в нього.

Однак що паралельно з цим відбувається? Підвищуючи облікову ставку, зростає відсоток, під який кредит може взяти бізнес. Росія вирішила боротися з інфляцією, однак тим самим сповільнює темпи росту національної економіки.

Сьогодні видатки Росії на війну становлять 6,3% від ВВП. Нині США мають 3,12%. На попередньому саміті НАТО було ухвалене рішення про те, що члени Альянсу до 2035 року мають наростити видатки на оборону до 5% від ВВП.

Тобто, навіть ті скорочення, які плануються в Росії, все одно стосовно ВВП перевищуватимуть те, що члени НАТО мають досягти за 10 років. Росія вже настільки вклала гроші в гонитву озброєння, що Європі не залишається нічого, окрім як дотягуватися,

– підсумував економіст.

Зазначимо, що журналіст-міжнародник Олександр Демченко вважає, що в Росії починається велика катастрофа. Він зауважив на тому, що російська сировинна економіка (нафта, газ, вугілля, аграрна сфера) перебуває у великій кризі. З його слів, беручи до уваги низку факторів, Росія не здатна буде воювати так довго, як того прагне Путін.