Російський лідер Володимир Путін підписав новий указ. Він дозволяє пришвидшений продаж державних активів за спеціальною процедурою.

Що Росія може вчинити щодо Євросоюзу?

Тепер Москва може націоналізувати та швидко розпродати активи, що належать іноземним компаніям, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Вирішити долю активів Кремль може за новим механізмом приватизації у відповідь на можливі кроки Європи щодо конфіскації російських активів за кордоном.

Декрет має на меті прискорити продаж різних компаній – як російських, так і іноземних. Якщо ЄС розпочне конфіскацію російських активів, то Москва може відповісти симетричними заходами.

Сотні західних компаній у сферах від банківської діяльності до товарів широкого вжитку досі працюють у Росії:

UniCredit SpA; Raiffeisen Bank International AG; PepsiCo Inc.; Mondelez International Inc.

Путін діяв на тлі зустрічі лідерів ЄС у Данії, де набирає обертів план надати Україні 140 мільярдів євро у вигляді кредитів за рахунок заморожених російських резервів центрального банку,

– йдеться у матеріалі.

Як зазначає Bloomberg, довготривала пропозиція використати ці активи отримала новий імпульс після того, як США під керівництвом президента Дональда Трампа припинили свою пряму підтримку України, залишивши Європі тягар допомоги України.

У разі конфіскації буде відповідь,

– заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зверніть увагу! Раніше він назвав план ЄС "незаконним захопленням російської власності, крадіжкою".

ЄС запропонував план, який формально не є конфіскацією активів, і згідно з ним майбутні претензії Росії будуть гарантовані,

– пояснили у тексті.

Москва отримає кошти назад, якщо погодиться компенсувати Україні збитки, що завдані війною.

Російський указ обмежує термін передпродажної оцінки активів 10 днями та пришвидшує державну реєстрацію права власності. Зокрема в указі Путіна наголошено, що зміни є відповіддю на санкції проти Росії.

Крім того, новий указ також може бути використаний для розпродажу активів, які колись належали російським інвесторам. Кремль посилив практику вилучення майна у російських громадян, зокрема тих, хто має іноземні паспорти або кого звинувачують в екстремізмі чи корупції. Майно часто перепродається новим власникам, щоб поповнити державний бюджет.

Загальна вартість конфіскованого майна з 2022 року досягла 3,9 трильйона рублів станом на червень, за оцінками московської юридичної фірми Nektorov, Saveliev & Partners.

Зауважте! Досі Росія утримувалася від націоналізації активів, що належать міжнародним корпораціям. Натомість вона вдавалася до тимчасового управління деякими компаніями перед їхнім продажем "обраним покупцям" зі значними знижками.

Що відомо про ситуацію довкола заморожених активів Росії?

Євросоюз прагне "перестрахуватися", тому наразі звертається по допомогу до Японії та США. Про це пише Politico.

Європейський центральний банк непокоїться, що використання активів Росії може підірвати глобальну довіру до євро. Але якщо ініціативу підтримають Вашингтон та Токіо, то побоювання зникнуть.

Зокрема Німеччина, Франція та Італія закликали США та Японію діяти узгоджено. Це вібулося у середу, 1 жовтня.

Як працюватиме "репараційна позика"?