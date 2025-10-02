Российский лидер Владимир Путин подписал новый указ. Он позволяет ускоренную продажу государственных активов по специальной процедуре.

Что Россия может сделать в отношении Евросоюза?

Теперь Москва может национализировать и быстро распродать активы, принадлежащих иностранным компаниям, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Решить судьбу активов Кремль может по новому механизму приватизации в ответ на возможные шаги Европы по конфискации российских активов за рубежом.

Декрет имеет целью ускорить продажу различных компаний – как российских, так и иностранных. Если ЕС начнет конфискацию российских активов, то Москва может ответить симметричными мерами.

Сотни западных компаний в сферах от банковской деятельности до товаров широкого потребления до сих пор работают в России:

UniCredit SpA; Raiffeisen Bank International AG; PepsiCo Inc.; Mondelez International Inc.

Путин действовал на фоне встречи лидеров ЕС в Дании, где набирает обороты план предоставить Украине 140 миллиардов евро в виде кредитов за счет замороженных российских резервов центрального банка,

– говорится в материале.

Как отмечает Bloomberg, долговременное предложение использовать эти активы получило новый импульс после того, как США под руководством президента Дональда Трампа прекратили свою прямую поддержку Украины, оставив Европе бремя помощи Украине.

В случае конфискации будет ответ,

– заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Обратите внимание! Ранее он назвал план ЕС "незаконным захватом российской собственности, кражей".

ЕС предложил план, который формально не является конфискацией активов, и согласно ему будущие претензии России будут гарантированы,

– объяснили в тексте.

Москва получит средства обратно, если согласится компенсировать Украине убытки, нанесенные войной.

Российский указ ограничивает срок предпродажной оценки активов 10 днями и ускоряет государственную регистрацию права собственности. В частности в указе Путина отмечено, что изменения являются ответом на санкции против России.

Кроме того, новый указ также может быть использован для распродажи активов, которые когда-то принадлежали российским инвесторам. Кремль усилил практику изъятия имущества у российских граждан, в частности тех, кто имеет иностранные паспорта или кого обвиняют в экстремизме или коррупции. Имущество часто перепродается новым владельцам, чтобы пополнить государственный бюджет.

Общая стоимость конфискованного имущества с 2022 года достигла 3,9 триллиона рублей по состоянию на июнь, по оценкам московской юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners.

Заметьте! До сих пор Россия воздерживалась от национализации активов, принадлежащих международным корпорациям. Вместо этого она прибегала к временному управлению некоторыми компаниями перед их продажей "избранным покупателям" со значительными скидками.

Что известно о ситуации вокруг замороженных активов России?

Евросоюз стремится "перестраховаться", поэтому сейчас обращается за помощью к Японии и США. Об этом пишет Politico.

Европейский центральный банк беспокоится, что использование активов России может подорвать глобальное доверие к евро. Но если инициативу поддержат Вашингтон и Токио, то опасения исчезнут.

В частности Германия, Франция и Италия призвали США и Японию действовать согласованно. Это произошло в среду, 1 октября.

Как будет работать "репарационный заем"?