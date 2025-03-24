Обвал цін на нафту, як перед розпадом СРСР: Путіна попередили про можливий колапс

Попередження було зроблено перед переговорами Трампа і Путіна щодо війни в Україні та включено в презентацію Центрального банку Росії для обговорення під головуванням Мішустіна в лютому.

Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії

США та ОПЕК можуть збільшити поставки нафти, що, ймовірно, призведе до нового різкого падіння цін, подібного до обвалу 1980-х років, який сприяв розпаду Радянського Союзу. Про це Центральний банк Росії попередив керівників Кремля, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Історичний прецедент – після періоду високих цін на нафту в 1974-1985 роках, 18 (!!!) років низьких цін на нафту,

– свідчив слайд презентації.

Міністерство економіки також підготувало окрему презентацію для засідання, у якій згадувало інші загрози для економіки, такі як зниження інвестиційної активності, зростання витрат і проблеми з боргами.

Річ у тім, що Трамп заявив, що введе нові санкції проти Росії, якщо не буде досягнута мирна угода. Він також пообіцяв збільшити видобуток нафти в США та закликав лідера ОПЕК, Саудівську Аравію, наростити видобуток, щоб підтримати світову економіку.

Як можуть вбити економіку Росії низькі ціни на нафту

У своїх попередніх звітах, з якими ознайомилося агентство Reuters, центральний банк відзначав ціни на нафту як один із ризиків для російської економіки, але не уточнював, як може виникнути тривалий період низьких цін на нафту.

Значний ризик становить ціна на нафту,

– йдеться в одному зі слайдів.

Також серед ризиків зазначається "значне збільшення видобутку нафти в Сполучених Штатах та поза межами ОПЕК". У документі також зазначено, що резервні потужності ОПЕК наближаються до рекордних і становлять обсяг експорту російської сирої нафти.