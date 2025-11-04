П'ятий транш для в рамках "Ukraine Facility": скільки коштів погодили для Києва

Україна отримає понад 1,8 мільярда євро фінансування. Рада ЄС ухвалила рішення про п’яте чергове виділення підтримки в межах Механізму підтримки України (Ukraine Facility).

Що відомо про новий транш рамках "Ukraine Facility"?

Фінансування спрямоване насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервної роботи державного управління, пише 24 Канал з посиланням на сайті Ради Євросоюзу.

Читайте також Чи буде Україна в ЄС у 2030 році: що думає Зеленський

Ця сума відображає успішне виконання Україною дев’яти кроків, необхідних для п’ятого траншу, а також одного невиконаного пункту з четвертого траншу,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Наголошується, що виплати в межах Ukraine Facility тісно пов’язані з Планом для України (Ukraine Plan), який визначає стратегію відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реалізації реформ, що узгоджуються з цілями вступу України до ЄС у найближчі роки.

Нагадаємо, що 1 лютого 2024 року 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Про це тоді повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель у соцмережі Х.

Домовилися. Єдність. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС,

– написав Мішель.

Зауважте! Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України".

Що таке Ukraine Facility?

На сайті Ради нагадали, що Механізм підтримки України (Ukraine Facility) передбачає надання до 50 мільярдів євро стабільного фінансування – у вигляді грантів та позик. З цієї загальної суми до 32 мільярдів євро попередньо передбачено для підтримки реформ та інвестицій, визначених у Плані для України.

Що ще відомо про ситуацію з фінансуванням?