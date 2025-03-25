Зарплати чиновників міністерств зростуть: Рада дала "зелене світло" підвищенню

Верховна Рада проголосувала за значне підвищення зарплат працівників міністерств. Тепер зарплата у працівників міністерств значно вища за базову зарплату військового.

У кого значно зростуть зарплати

Згідно з опублікованим законопроєктом, в певних міністерствах значно зростуть зарплатні, повідомила нардепка Софія Федина, передає 24 Канал.

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Як стало відомо, закон також регулює порядок проходження державної служби у військових адміністраціях. До того, він визначає присвоєння рангів та врахування досвіду роботи для начальників військових адміністрацій, їхніх заступників та інших посадових осіб цих органів.

Тепер зарплати у них різко більше, ніж базова зарплата військовослужбовця,

– зазначила Федина.

Зокрема, це стосується колишніх державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування, які після звільнення знову обійняли посади в цих установах.

Нагадаємо! Верховна Рада також раніше підтримала законопроєкт №8222 щодо реформи оплати праці держслужбовців, який встановлює обмеження премій на рівні 30% від річного фонду фіксованої зарплати.