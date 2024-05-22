У Раді пропонують бронювати працівників за 20 тисяч гривень військового збору на місяць

Комітет економічного розвитку розробив нові пропозиції щодо економічного бронювання. Одна з пропозицій — сплачувати за "заброньованих" працівників 20 тисяч гривень військового збору щомісяця.

20 тисяч за бронювання

Ці пропозиції дозволяють роботодавцям самостійно визначати працівників, критично важливих для діяльності компанії, сплачувати за них 20 000 гривень військового збору щомісяця та продовжувати ведення бізнесу з належною сплатою податків.

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Дмитро Наталуха Голова Комітету економічного розвитку ВРУ Українському бізнесу потрібно бронювання, бо він має працювати. Не буде бізнесу з його податками — не буде за що утримувати наших захисників. Ось така очевидна правда. Але нехай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним.

Він підкреслює, що стратегічними повинні бути не так сектори, визначені чиновниками, як конкретні працівники, вибрані роботодавцем.

Економічна мобілізація

Голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук вважає, що економічне бронювання – це новий механізм для ефективної взаємодії між державою та бізнесом, спрямований на збереження національної економіки.

Ігор Марчук Голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук Поряд з економічним бронюванням, частковою альтернативою може слугувати економічна мобілізація

Економічна мобілізація передбачає використання механізму трудової військової повинності. Тобто бізнес зі своїми ресурсами виконує необхідні послуги та роботи у галузях, де він має вищу компетентність та ефективність порівняно з військовими.

До таких сфер відносяться:

закупівлі;

логістика;

управління закупівлями;

медичне обслуговування;

ремонт техніки;

ІТ;

будівництво фортифікацій;

побутове обслуговування;

документообіг;

HR.

Таким чином, військові, які вивільняються з цих завдань, можуть виконувати інші, більш важливі та специфічні завдання.