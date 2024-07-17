Підвищення зарплат у Раді: скільки тепер отримуватимуть помічники депутатів

Верховна Рада України ухвалила постанову про підвищення зарплат помічникам народних депутатів з 1 липня. За це рішення проголосували 264 народних депутати.

Яка нині зарплата помічників нардепів

До підвищення помічники народних депутатів отримували 88,4 тисячі гривень щомісяця. А після підвищення їхня заробітна плата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць. Це дорівнює 43,8 прожиткового мінімуму працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

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У пояснювальній записці до законопроєкту про підняття заробітної плати помічникам нардепів зазначається, що їх нинішній рівень зарплати підриває стійкість системи підтримки законотворчості, а отже потребує підвищення. Крім того, це ускладнює забезпечення депутатами винагороди для своїх помічників.

! У законопроєкті зазначено, що підвищення заробітної плати помічників не вплине на державний бюджет України та фінансування Верховної Ради у 2024 році. Кошти на це підвищення пропонується взяти з "зекономлених видатків на оплату праці з нарахуваннями народних депутатів та їх помічників-консультантів".