Какая сейчас зарплата помощников нардепов

До повышения помощники народных депутатов получали 88,4 тысячи гривен ежемесячно. Впрочем, после повышения их заработная плата выросла до 132,6 тысячи гривен в месяц. Это равно 43,8 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января 2024 года.

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В пояснительной записке к законопроекту о повышении заработной платы помощникам нардепов отмечается, что их нынешний уровень зарплаты подрывает устойчивость системы поддержки законотворчества, а следовательно требует повышения. Кроме того, таким образом усложняется обеспечение депутатами вознаграждения для своих помощников.

Интересно! В законопроекте указано, что повышение заработной платы помощников не повлияет на государственный бюджет Украины и финансирование Верховной Рады в 2024 году. Средства на это повышение предлагается взять из "сэкономленных расходов на оплату труда с начислениями народных депутатов и их помощников-консультантов".